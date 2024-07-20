Nüfus krizindeki Japonya’da gençler iş bulamadığı için evlenmiyor

Japonya Çocuk ve Aile Ajansı, gençlerin flört, çöpçatanlık uygulamaları gibi yollarla eş bulup evlenmelerine destek sağlamak için ilk çalışma grubu toplantısını yaptı. Toplantıya katılanlar arasında evlenmeyi düşünen gençler ve ilişki uzmanları vardı.

Independent haberine göre, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Ayuko Kato, toplantıda yaptığı konuşmada, “Evlilik ve çocuk yetiştirmenin temel dayanağı, bireylerin farklı değerlerine ve düşünce biçimlerine saygı gösterilmesi olmalıdır” derken, gençlerden de evlilik ve aile kurmaya yönelik fikirlerini paylaşmalarını istedi.

Tanışmaya fırsat yok!

Ajansın yaptırdığı anketin sonuçları da paylaşıldı. 25 ila 34 yaş arasındaki bekarların katıldığı ankette, erkeklerin yüzde 43,3'ü, kadınların ise yüzde 48,1'i “potansiyel eş adaylarıyla tanışma fırsatı olmadığını” söyledi.

Gençler, eş bulmak için çöpçatanlık etkinliklerine katılmayı ya da arkadaşlarının kendilerine çöpçatanlık yapmalarını istemediklerini açıkladı.

İş bulmak ve geçinmek zor

Japonya'da gençler, büyük şehirlerdeki yaşam maliyetleri nedeniyle evliliğe sıcak bakmıyor.

İyi bir iş bulmanın zorluğu yanında, kadınlar da çocuk sahibi olduktan sonra işe dönmekte zorlanıyor. Bu nedenle gençler evlenmiyor.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, 2023 yılında evlilik sayısı 1930'lardan bu yana ilk kez 500 binin altına indi.

Japonya'da ciddi bir nüfus krizi yaşanıyor

Japonya’nın İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, ülkenin nüfusu son 13 yıldır düşüyor.

Ekim 2023’te Japonya'nın toplam nüfusu 124 milyon 352 bine gerilerken, 65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükseldi.

Ülkede 0-14 yaş nüfus ise 14 milyon 173 bine geriledi.

Belediyeler, çöpçatanlık uygulaması geliştirdi

Tokyo Belediyesi, düşen doğum oranlarına karşı bir çöpçatanlık uygulaması geliştirirken, geçen ay duyurulan uygulamaya katılacak kişilerin bekar olduğunu kanıtlayan belgelerle, yıllık gelirlerini de beyan etmesi isteniyor.