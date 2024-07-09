Japonya'da sıcak havalar can aldı: 19 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, 1-7 Temmuz tarihleri arasında ülke genelindeki 14 eyalette yaşayan en az 19 kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Valilik uyarıda bulundu

Tokyo İtfaiye Teşkilatı, son bir günde yaşları 18 ile 93 arasında değişen 94 kişinin çeşitli seviyedeki sıcak çarpması semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Valilik, son günlerde birçok bölgeye yönelik yayımladığı uyarılarda, halka dış mekan egzersizlerinden kaçınmaları ve klima kullanmalarını tavsiye ediyor.

Hafta sonu sıcaklık 40 dereceyi gördü

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama ve evde klima kullanma uyarısında bulunan yetkililer, ayrıca bol su tüketme çağrısı yaptı. Termometreler 40 dereceyi göstermişti Japonya'nın farklı kesimleri bu ayın başından beri aşırı sıcakların etkisine girmiş, ülkenin birçok eyaletinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlenmişti. Bu yazın sıcaklık rekoru geçtiğimiz Pazar günü ülkenin Shizuoka şehrinde kaydedilirken, termometreler 40 dereceyi göstermişti.