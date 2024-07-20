Akın Akınözü'nün anne acısı: Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.

Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.

Özlem Akınözü kimdir?

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.