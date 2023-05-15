Yener’den yeni açıklama: Erdoğan Yüzde 49.4, Kılıçdaroğlu yüzde 44.96
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, saat 09.45 itibarıyla ellerindeki seçim sonuçlarını açıkladı.
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Yener yurt içinde 192 bin 214 sandıktan 192 bin 108 tanesinin açıldığını belirtirken, yurt dışında 9 bin 594 sandıktan 8 bin 65’inin açıldığını söyledi.
Yener’in verdiği bilgilere göre oyların dağılımı şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.40
Kemal Kılıçdaroğlu : Yüzde 44.96
Sinan Oğan: Yüzde 5.2
Muharrem İnce: 0.44
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