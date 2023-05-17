YSK Başkanı Ahmet Yener, şaibe iddialarına cevap verdi

ANKARA (EKONOMİ) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan tutanaklar yoluyla seçimin şaibeli olduğuna yönelik eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Yener, seçimi tüm aşamalarında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi olmadığını kaydetti.

Sandık kurullarının kamu görevlisi bir başkan ve bir üye dışında siyasi partilerden gelen 5 üye ile birlikte 7 kişiden oluştuğu bilgisini veren Yener, tüm üyeler tarafından imzalanan sonuç tutanaklarının siyasi parti ve adaylara teslim edildiğini kaydetti.

Sandık sonuçlarına yapılan itirazların yapıldığı kurullarda da siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu söyleyen Ahmet Yener, YSK’da ise TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisinin yer aldığını aktardı.

Seçime yönelik itirazların öngörülen sürede sonuçlandırılacağının altını çizen Yener, tüm verilerin sürekli siyasi partilerle paylaşıldığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin YSK ile ilgisi bulunmadığını söyleyen Yener, sürecin şeffaf ilerlediğini belirtti.

Ahmet Yener, yurt dışı seçmenlerinin istedikleri temsilcilikte oy kullanma hakkı bulunduğunu söylerken, bazı bölgelerde kayıtlı seçmen sayısından fazla oy kullanılmasının mevzuata uygun olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı seçimi için 2 bin 269, milletvekili için 4 bin 825 sandığa itiraz

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 7 bin 94 sandık sonucuna itiraz edildiğini açıkladı.

Erkek, "Cumhurbaşkanlığı için, 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık, uyuşmazlık tespit ettik." ifadelerini kullandı.