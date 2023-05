Cumhurbaşkanı seçimi için 2 bin 269, milletvekili için 4 bin 825 sandığa itiraz

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonuç tutanaklarındaki usulsüzlüklere ilişkin itirazların yapıldığını bildiren Erkek, şunları kaydetti:

“Öncelikle önemli bir teşekkürle başlamak istiyorum. 14 Mayıs’ta oy kullanan tüm seçmenlerimize, sandık kurullarında görev yapan tüm sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, okullarda, binalarda görev yapan tüm bilişim sorumlularımıza, avukatlarımıza, seçim kurullarında görev yapan tüm siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bilgileriniz üzere 14 Mayıs’taki seçimde yurt içinde 192 bin 214 sandığımız vardı. Yurt dışında 9 bin 593 sandığımız vardı. Toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99,9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. O küçücük oranı da kontrollerimizi yapıyoruz yüzde 100 olarak tamamlayacağız. Öncelikle bizim sistemimiz nasıl çalışıyor bunu paylaşayım sizlerle. Oylar kullanılıyor, sandıklar açılıyor, sayım döküm işlemleri yapılıyor. Sandık sonuç tutanakları hazırlanıyor, imzalanıyor. Bu sandık sonuç tutanağını, bizim sandık kurulu üyemiz ya da müşahidimiz okul sorumlumuza ulaştırıyor. Okul sorumlumuz da İlçe Başkanlığımıza ulaştırıyor. İlçe başkanlığımız da bunu sisteme girdiğinde, otomatik olarak Genel Merkezimiz de bunu görüyor.

"Her bir oyu takip ediyoruz"

Yani okul sorumlumuz İlçe Başkanlığımız ve Genel Merkez… Bu sandık sonuç tutanağı girildiğinde sisteme aynı sandık sonuç tutanağı YSK’nın da sistemine girmişse kendi seçim kurulları aracılığıyla ve arada bir farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Sandık sonuç tutanağı bizim kendi sandık sonuç tutanağımızla YSK’nın tutanağı arasında bir uyuşmazlık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor ve bunu hem Genel merkez hem il hem ilçe görüyor. İşte burada zaten düzeltmeler ve itirazlar başlıyor. Yani son derece sağlıklı bir alt yapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmen iradesi, milli irade her şeyin üstündedir ve her bir oyu takip ediyoruz.

Evet bu kırmızı alarm verildi. Size tam rakamları vereceğim. Cumhurbaşkanlığı için önce vereyim. Cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Toplam 201 bin 807 sandık. 2 bin 269 sandıkta Cumhurbaşkanlığı için, 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Tabi 4 adayın da lehine, aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız, Millet İttifakı’nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle itirazlar yapıldı. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık uyuşmazlık tespit ettik. CHP ve İYİ Parti aleyhine yani Millet İttifakı olarak. Bunların bazısı 1 oydur, bazısı 2 oydur, bazısı 10 oydur, bazısı 100 oydur, bazısı 300 oydur. Bunların da itirazları dün 15.00 itibariyle bitti.

Şu bilgiyi de vereyim, biliyorsunuz ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulları tarafından düzeltiliyor. İtiraz olmadan da bazı maddi hatalar ilçe seçim kurullarında, orada tüm siyasi partilerin siyasi temsilcileri de var, düzeltiliyor. Birkaç örnek vereceğim, kırmızı yandı. Birkaç somut örnek vereceğim. Bunların hepsi tek tek incelenmiştir. Cumhurbaşkanlığı için Sultangazi, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 1374 numaralı sandık. Kemal Kılıçdaroğlu 260 oy almış 76 yazılmış. Erdoğan 72 almış sisteme 248 olarak girilmiş. İtirazlar yapılmış ve seçim kurulu kararıyla itiraz haklı bulunmuş YSK’nın sistemine de Kemal Kılıçdaroğlu 260 oy, Erdoğan 72 oy olarak girmiş, doğru olarak düzeltilmiş. Birkaç örnek daha vereceğim. Ankara Keçiören Aşık Veysel Ortaokulu 4137 numaralı sandık, burada Kemal Kılıçdaroğlu 137 aldığı halde 121 sisteme girmiş, Erdoğan 177 aldığı halde 201 sisteme girmiş, sistem kırmızıyı vermiş bu şekilde biliyorsunuz toplam 2 bin 269 tutanakta farklılık tespit edildi hepsi incelendi.

Elâzığ merkez ilçe, 1005 numaralı sandık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 95 oyu tutanakta var ama sistemde bu oy Muharrem İnce’ye yazılmış… İtiraz edilmiş, Elazığ merkez birinci İlçe Seçim Kurulu kararı ve düzeltilmiş sistemde tekrar o 95 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na, Muharrem İnce’ye 0 oy olarak yazılmış. Malatya Battal Gazi birinci İlçe Seçim Kurulu, 2 sandıktan örnek vereyim çok var. 1050 numaralı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 228 oy almış ama bu oylar Muharrem İnce’ye yazılmış, itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu kararıyla düzeltilmiş. Yine Battal Gazi, Malatya birinci İlçe Seçim Kurulu 1053 numaralı sandık Kemal Kılıçdaroğlu’nun 50 oyu Muharrem İnce’ye yazılmış bu da itiraz üzerine düzeltilmiş… Böyle yüzlerce örnek var. Bütün sandıkların sonuçları hem bizim tutanaklarımız hem YSK’nın tutanakları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve gerekli tüm itirazlar yapıldı. İtiraz süreçleri de takip ediyor. Milletvekilliği için itirazlar dün 15.00 itibariyle bitti. Cumhurbaşkanlığı için zaten Pazartesi 17.00 itibariyle bitmişti. Sonuçları, genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Memleketin her köşesindeki, her sandıktaki, her bir oyu takip ediyoruz. Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir, onları da takip ediyoruz. Örneğin Maraş’ta ikinci milletvekilliğimiz için, İstanbul 3’üncü bölgede milletvekilliğimiz için itirazlar, diğer taraf da yapıyor AKP’de yapıyor. Her oy yakın bir şekilde takip ediliyor. Bu konuda herkes müsterih olsun.

Yurt dışı oyları

Tabi yanlış bilgilendirme de hepimizi çok yoruyor. Örneğin Almanya Bremen’den paylaşılmış, ‘Bremen’de şu kadar seçmen var ama şu kadar geçerli oy çıkmış, nasıl olur?’ İşte ‘bin 138 seçmeni var Bremen’in geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur?’ Bir kere Bremen’de kayıtlı bir seçmen yok, sıfır. Hepsi Hannover’e bağlı, Hannover’in toplam seçmeni 114 bin 119… Bremen’de kullanılan oy da 12 bin 151 ve Hannover seçmenine bağlı bunlar. Bunların hepsi tek tek takip ediliyor. Biliyorsunuz yurt dışındaki seçmenler her yerde oy kullanabiliyor. Bremen’in seçmeni gidip Köln’de de kullanabilir. Fransa’nın seçmeni gidip Amerika’da da kullanabilir. Türkiye’de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da kullanabilir. Çünkü orada bilgisayar sistemi var. Nerede oy kullanırsanız kullanın sisteme giriyor ve sizin oy kullandığınız görülüyor. Yurt dışındaki oylar da tek tek takip edilmiştir. İstanbul’dan örnek vereyim; İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı için toplam 117, Milletvekilliği için de 396 toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı ve bunların da sonuçları takip ediliyor.

Biliyorsunuz 64 milyonun üzerinde seçmenimiz var. 55 milyon 833 bin 172 seçmen oy kullanmış, bu oyların da 1 milyon 37 bin 103’ü geçersiz. Sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmen var. Geçersiz oylarla birlikte topladığımızda sandığa gitmeyen seçmeni 9 milyon 332 bin 698 seçmen iradesini ortaya koymamış… 28 Mayıs’taki seçim, çok daha basit bir seçim olacak. 14 Mayıs’taki seçim bitti ve bu seçimin kazananı olmadı. Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten, yürütmenin başı Cumhurbaşkanı güven oyu alamadı seçmenden, şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Daha doğrusu yeni bir maça çıkılacak ve bu maç 0-0 başlıyor. Onun için lütfen herkes sandığa gitsin, özellikle gençler, özellikle kadınlar. 14 Mayıs’ta sandığa gitmeyen milyonlarca seçmen, 1 milyonun üzerinde geçersiz oy kullanan seçmen, bu seçim çok daha basit iki aday küçük normal bir oy pusulası ve biz sağ taraftaki adaya oy verirken şuna da oy vereceğiz aslında; eşitliğe, özgürlüğe, adalete, kardeşliğe, liyakate, hakkaniyete, demokrasiye oy vereceğiz. Tek adam rejimine oy vermeyeceğiz. Demokrasiye oy vereceğiz. Bugün maalesef liyakatsizliği, adaletsizliği, baskıları istikrar diye pazarlamak isteyen bir zihniyet var. Öyle ya bütün gücü bir kişiye verdiğinizde sonuç ortada, tablo ortada, ekonomik kriz ortada, eğitim, adalet, sığınmacılar, Türkiye’nin bütün temel sorunları daha da derinleşiyor. Neden? Çünkü bütün güç bir kişide toplanmış ve bunu istikrar diye pazarlamaya çalışıyorlar. Evet, 28 Mayıs’ta bunun kararını da verecek milyonlarca seçmen, bu adaletsiz düzen devam mı etsin, bu adaletsiz düzen değişsin mi? 28 Mayıs’ta iki aday var. Sağ taraftaki adaya oy vereceğiz ve demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Tek adam rejimine değil demokrasiye oy vereceğiz. Türkiye’nin yarınını hep birlikte inşa edeceğiz.

İkinci tur

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.’ Biz CHP olarak kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak, bizim temelimizde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk vardır. CHP’nin temelinde Kuvay-i Milliye vardır ve biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. 28 Mayıs’ta demokrasiyi, baharı, mutluluğu hep birlikte yakalayacağız çocuklarımızın geleceği için, gelecek nesiller için.” (ANKA)