CHP’den genelge: Belediye başkanları kendi illerinde çalışacak, eski vekiller sahaya sürülecek

CHP Genel Merkezi, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim çalışmalarına yönelik yeni bir genelge yayınladı. Buna göre, tüm belediye başkanları kendi illerinde saha çalışmalarına katılırken 26, 27 ve 28. Dönem milletvekilleri de seçim çalışmalarına katılacak.

T24'te yer alan Eray Görgülü'nün haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla “Mücadeleye devam buradayız” başlığıyla genelgede yayımlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerine dair saha çalışmalarımızı vakit kaybetmeden yeniden başlatıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

Bu kapsamda Tüm belediye başkanlarımız saha çalışmalarını sadece kendi illerinde yürüteceklerdir. Tek milletvekilimiz olan illerdeki 28. Dönem milletvekillerimiz hariç 26, 27 ve 28. Dönem milletvekillerimiz TBMM grup başkanlığımız tarafından kendi illerinin dışındaki illerde saha çalışması yürütmek üzere görevlendirilecektir.

"Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması büyük önem taşımakta"

İl başkanlarımız illerinde gerçekleşecek saha çalışmalarında eşgüdümü sağlayacak, il ve ilçe örgütlerimiz kadın gençlik kolları başkanı ve yönetimleri çalışmalara eksiksiz katılım sağlayacaktır.

Halkın iradesinin sandığa güvenli bir biçimde yansıması büyük önem taşımakta olup, bu bilinçle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiniz inancıyla iyi çalışmalar diler, saygılarımızı sunarız.”