YSK, seçimin erteleneceği yönündeki tartışmalara açıklamayla yanıt verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçimlerin ertelenmesi hakkındaki dilekçesine yanıt verdi. YSK, savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

TİP, Twitter hesabından paylaştığı YSK’nin yanıtı hakkında, “Türkiye İşçi Partisi adına parti avukatımız Yüksek Seçim Kurulu’na seçimlerin ertelenmesi hakkındaki yasal koşulları ve YSK’nın seçim erteleme yetkisi olup olmadığını sormuştur. Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen cevapta, mevcut yasalara atıf yapılarak, savaş hali dışında seçimin ertelenmesinin mümkün olmadığı, seçim ertelemesi kararının yalnızca TBMM tarafından alınabileceği ve Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim erteleme yetkisinin bulunmadığı cevabı verilmiştir” açıklaması yaptı.

YSK’nin cevabında, seçimlerin ertelenmesi konusunun Anayasa’nın 78. ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlendiği bildirildi. YSK'nin yanıtta bahsettiği Anayasa'nın 78'inci maddesinde, "Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 5'inci maddesinde ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmediğine dair karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi bir yıl geriye bırakılır" deniliyor.

YSK’nin yanıtında ayrıca, “YSK’nin seçimleri erteleme yetkisi olup olmadığına” dair soruya doğrudan yanıt verilmedi, kurumun “Danışma niteliğinde istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüklerinin bulunmadığı” belirtildi.