YSK, yerel seçimlerin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
YSK, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.
Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.
1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.