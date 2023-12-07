Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın altı yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Atina ziyaretinin en somut sonuçlarından biri, Türkiye vatandaşlarına bazı Yunan adalarında kapıda vize verilmesi uygulamasının geri getirilmesi oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan'la ortak basın toplantısında, Ege'nin doğusundaki 10 adada yedi günlük turist vizesinin kapıda verilmesi kararını açıkladı.

Peki bu adalar hangileri? Türkiye vatandaşlarının bu adalarda "kapıda" vize alabilmesi için hangi belgeleri hazırlaması gerekiyor?

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, bir Yunan radyo kanalı ile söyleşisinde bu adaları şöyle sıraladı: Limni, Midilli, Sakız, Samos, Leros, Kalimnos, İstanköy (Kos), Rodos, Simi ve Meis.

Sadece doğu Ege adalarında geçerli olacak

Bakan Kairidis, "Bu, iki halkı biraraya getirecek bir uygulama. Vatandaşlarımızın çok istediği bir şey" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın bir Schengen ülkesi olarak bu kararı Avrupa Komisyonu'nun onayı ile aldığını belirten Kairidis, "Size şunu hatırlatayım; Schengen'den muaf tutulacak olanlar, sadece doğu Ege'deki adalar. Diğer adalarda böyle bir serbestlik olmayacak. Bu tabii ki Türklerin ve de bizim adalılarımızın çok istediği bir şey" ifadelerini kullandı.

Küçük adaların ekonomisine katkı olacak

Kairidis, bu uygulamanın sadece yaz aylarında değil, yılın tamamında geçerli olacağını da söyledi. Yunan bakan, uluslararası uçuş yapılmayan ve turizmi aile şirketlerine dayalı olan küçük adaların bu uygulamadan ekonomik olarak çok faydalanacağını da söyledi.

Hangi belgeler istenecek?

Söz konusu Yunan adalarında kapıda vize alabilmek için gerekli olan belgeler şöyle:

* En az altı aylık geçerliliği bulunan pasaport

* İki biyometrik fotoğraf

* Son üç aya ait banka hesabı dökümleri (planlanan seyahati karşılayacak kadar bakiye bulunması gerekiyor)

* Feribot bileti

* Otel rezervasyonu

* Seyahat sigortası

* Kimlik fotokopisi

* Başvuru formu