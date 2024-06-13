‘Baba olduktan sonra daha toleranslı oldum’

Özge YAVUZ

Erkek hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Avva markasının kurucusu Volkan Atik, iş dünyasının genç babalarından… Üç çocuk sahibi olan Atik; 8, 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor, iş ve aile hayatı arasında dengede olmaya özen gösteriyor. ‘Baba olduktan sonra hayatta her şeyi daha uzun vadeli düşünmeye başladım’ diyen Volkan Atik’le babalığı ve iş hayatı ile aile arasındaki dengeyi konuştuk…

Baba olduktan sonra hayata bakış açınızda ne gibi değişimler oldu?

Her şeyden önce eskiden pek çok konuda kısa vadeli düşünürken, baba olduktan sonra her anlamda uzun vadeli düşünmeye başladım. Hayata bakış açımda daha toleranslı bir insan olduğumu söyleyebilirim. İnsan çocukları olmadan önce doğal olarak bir takım konularda daha rahat düşünüp davranırken, çocuklar olduktan sonra onların hatalarını da kabul etmek suretiyle hayata bakış açısı daha toleranslı hale geliyor.

Peki bu, çevrenizden duyduğunuz yorumlar mı?

Çevreden ziyade bunlar benim kendi içimde hissettiğim ve kendi içimde kurguladığım konular. Söylediğim gibi eskiden çok daha kısa vadeli düşünceler içerisindeyken çocuklar olunca attığım her adımda, yani her alanda bir işe girmek, herhangi bir şey satın almak, onun dışında bir yerden bir yere taşınmak gibi birçok konuda daha uzun vadeli düşünmek zorundayım artık…

İş hayatınıza nasıl yansıyor baba olmak?

Eskiden önümde sadece iş hayatıyla ilgili bir kurgu varken şimdi, işin içine babalık, bir ailenin başında olmak da girince bu değişti. Örneğin en basitinden iş yükümü ve hayatta kullandığım zamanı daha dengeli dağıtma sürecinin içine girdim. Eskiden herhangi bir konuyla ilgili bir takım seyahatlere gidebilme durumum olduğunda veya bir işe girdiğimde onun için çok fazla zaman harcamam gerektiğinde hiç düşünmeden adım atabiliyordum. Ama artık şunun hesabını yapıyorum; ‘Ben bunu yaparsam çocuklarımla daha az zaman geçirebilirim’. Doğal olarak acaba değer mi değmez mi diye bakıyorsun. Sadece bir yatırımın maddi karşılığının dönüşü beklenirken artık emeğin karşılığının dönüşünü de zaman bazında hesaplamak gibi bir sürecin içine girdim.

Kaç çocuğunuz var? Yaşları nedir?

Kayra, Alara ve İsmail Han. Kayra 10, Alara 9 yaşında, İsmail 8 yaşında.

Çocuklar yaptığınız işi seviyor mu? İş yerinize geliyorlar mı?

İşimi kesinlikle biliyorlar. Ben onları ayrı ayrı mümkün olduğunca her ay bir kere işe götürmeye gayret gösteriyorum. Hiçbir şey yapmasalar da yanımda zaman geçiriyorlar. Orada nasıl bir hayatın içinde olduğumu, ofisimi, iş arkadaşlarımı, evin dışındaki hayatımı görüyorlar. Hatta bazen bir takım toplantılarda bile, ‘Kenarda siz oturun’ diyorum. Orada babalarının normal hayatta, iş hayatında ne işin içinde olduğunu görsünler ve ileriye dönük kazanımlar elde etsinler istiyorum. İnşallah bunu başarırım, önümüzdeki dönemde göreceğim.

Babalar Günü’ne gelelim. Bu özel gün Avva için ne anlam ifade ediyor?

Haziran ayının başından itibaren Babalar Günü alışverişi başlıyor diyebilirim. Herkesin alışkanlığı farklı. Kimisi son dakika müşterisi oluyor, kimisi önden planlıyor. Büyük bir önem taşıyor bizim için. Biz bütün babalara, özellikle genç babalara fazlasıyla hitap eden bir markayız. Kendimizi aynı zamanda bir hediye markası olarak da konumlandırıyoruz. Özellikle yeni evlenmiş veya genç hanımlar Avva markasından eşlerine hediye almayı seviyorlar. Hem lojistik hem ürün hem mağazacılık operasyonu anlamında bu gün için önemli bir hazırlık sürecimiz oluyor. Bu döneme ait bir takım özel ürünler hazırlamaya gayret gösteriyoruz.

En çok hangi ürünler satılıyor?

Bu ürünler genelde askılı ürün grubu değil de, daha çok t-shirt, sweatshirt, gömlek gibi ürünler oluyor. Avva olarak geniş bir aksesuar koleksiyonumuz da var. Bunun içerisinde çantalar, valizler, cüzdanlar, kahve mug’larına kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor.

Satışlar nasıl gidiyor?

Satışlar anlamında hedeflediğimiz süreç içerisindeyiz. Her şey yolunda.

Peki siz Babalar Günü’nü nasıl kutlarsınız?

Özel bir ritüelimiz yok ama genelde evde kutluyoruz. İlgili günde sabah uyandığımda zaten hepsi bugüne özel hazırlanıyor. Hediyeleri açıyoruz, kahvaltı yapıyoruz.

Rahatlık yine ön planda

Volkan Atik’e bu yaz erkek modası tüyolarını soruyoruz. Şöyle yanıtlıyor: “Bu yaz Avva koleksiyonunda ketenler, doğal renkler, özel işlenmiş pamuklar var. Bunların seçilmesindeki en önemli sebep, daha fonksiyonel, insanların daha rahat edebilecekleri, yazın sıcağında hem şık aynı zamanda da rahat bir gün geçirebilecekleri ürünler tasarlamak. Eskiden daha slim fit ürünler modayken şimdi daha güncel kalıplı ürünler satıyor. Renklerde ise; doğa tonları, taş, bej, vizon yeşilin çeşitli renkleri var.