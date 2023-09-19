Bu yıldız doğuştan elektrikli: Mercedes-Benz yeni CLA

Okan ALTAN - VİRAJ

Yepyeni bir alt yapı ve tasarıma sahip CLA Sınıfının ilk konseptiyle değer zincirinin tamamındaki ilerlemesini gösteren Mercedes-Benz Modüler Mimari MMA ve araç içi işletim sistemi MB.OS ile yıldızlı markanın yeni model ailesinin startı da verildi. Ambition 2039’u gerçekleştirme hedefinde yollara çıkaracakları sıfırdan tasarlanmış ilk model serisi olan CLA, 2039 yılında tam araç filolarıyla tüm değer zinciri boyunca net karbon nötrlüğe ulaşma amacıyla hazırlanmış.

Concept CLA Sınıfı, ayrıca şirketin ‘çevre için tasarım’ ve ‘döngüsellik için tasarım’ özelliklerini de taşıyor. Bunu kısaca açıklamamız gerekirse; elektrik verimliliğini maksimize etmek için tasarlanmış yeni nesil MMA elektrikli tahrik sistemi, doğrudan VISION EQXX’teki yenilikçi elektrikli tahrik sisteminden türetilen kendilerinin geliştirdiği aktarma organlarının çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir batarya. Bu batarya yüksek verimlilikte bir elektrikli tahrik ünitesiyle birleştirilmiş 800 V elektrik mimarisinden oluşuyor. 750 km'den fazla menzil ile elektrikli tahrik, kendi sınıfında referans noktası olarak önemli bir farkla öne geçecekken; 12 kWh/100 kilometre enerji tüketimiyle de ‘HiperMiling’ denilen bir tasarruf seviyesinden ve elektrik çağının 100 km’de 1 litre tüketen otomobilinden söz edebiliyoruz.

Önceki nesillere göre sabit mıknatıslı senkron motorun yüzde sıfıra yakın çok önemli ölçüde daha düşük yeni maden kaynakları payı olmasından, yüksek derecede işlevsel entegrasyon ve farklı hücre paketlemesiyle de yüksek voltajlı bataryanın toplam ağırlığının azaltılması ve verimliliğinin artırılmasından bahsedebiliriz.

Belki bu sebeple de Stuttgart’taki mühendisler, bu yeni nesil modellerine ‘HyperMiler’ adını takmışlar. 250 kW şarj hızıyla 15 dakikada 400 km’lik dolum yapabilen yüksek voltaj tekniğiyle ve hatta evinizi bile besleyebileceğiniz çift yönlü şarj aktarım kapasitesine sahip CLA Sınıfı’nın bu ilk konsepti, aynı zamanda Mercedes-Benz’in yeni nesil kompakt model ailesinin de ilk gösterimi oluyor.

110 kg gibi hafif küçük bir pakette birleştirilmiş 175 kW 238 HP e-motoru, 2 vitesli şanzımanı ve güç elektroniğinin yanında silisyum karbür invertör ve gelişmiş ısı pompası, Mercedes’in ‘doğuştan elektrikli’ kavramına artık ulaştığını kabul ettiriyor. Arkadan itişli olmasına rağmen farklı segmentlere ölçeklenebilir aktarma organları ve dört tekerlekten çekiş tekniğine de uygun olarak geliştirilmiş olan bu yeni ‘yıldız’, grubun ‘alt orta’ ve ‘orta sınıf’ modellerinin yeni MMA mimarisindeki seçeneklerinin merkezleri Macaristan ve Çin fabrikalarında üretilecek.

Mercedes-Benz’in bu 4,7 metrelik Coupe tarzı yeni sedanından başka, bir station wagon ve iki tip SUV varyasyonları da olacak.

Diğer yanda Auto Pilot teknolojisini büyük S-Klasse gibi modellerinde opsiyon olarak sunan Mercedes’in bu yeni kompakt model ailesinde otonom 2. seviye kabiliyetli MB-OS işletim sisteminin sunulmasının üstüne lidar teknolojik donanımla L3 otonom yükseltme de mümkün olacakmış.

YENİ İŞLETİM SİSTEMİ

1.202 kilometrelik menzil ve Cd 0,17’lik aerodinamizm rekorlarını kıran EQXX prototipinden mühendisliğin bire bir aktarılacağı CLA Sınıfı’nın gerçek üretiminin çok yakın zamanda, önümüzdeki yıl olacağı söyleniyor.

Diğer yanda total ‘yeşil’ etiket için CO2 içermeyen çelik ve düşük CO2 içeren aluminyumdan gövdesi ve şasisiyle ilk baştan çevreyi kirletmeme kompozisyonu sunacak.

Bu arada CLA’ların en şık özelliğinin, ışıkları kapatıldığında LED şeritlerinin aynalı krom gibi görünmesi olduğunu da söyleyelim. Animasyonlu ışıklarla stilize edilmiş altıgen kapalı panjurunun ise, elektriklilerin ardından bir müddet daha üretilmeye devam edecek içten yanmalılarda radyatör ızgarası ile açılacağını belirtelim. Ki bunların en gösterişlisi de kendine has tasarım ve ekstra kuvvet değerleriyle 2025 yılında bantlara girecek agresif AMG versiyonları olacağını tahmin ediyoruz.

Aydınlatılmış ve hareketli yıldız desenine sahip büyük cam tavanının altında fazlasıyla ferah kabin içinde ayarlanabilir başlıklara sahip deniz kabuğu şeklindeki dört koltuk, döşeme ve kaplamalar… Her şey geri dönüştürülmüş materyallerle hazırlanmış.

Dar aluminyum muhafazasında üç ayrı monitörden oluşan mini LED teknolojili üç boyutlu grafiklerle çalışan MBUX süper ekranı, ön konsolun üstünde boydan boya uzanırken, türbin benzeri iri çaplı havalandırmalar da bu yüzeyin üstüne çok şık şekilde entegre edilmiş. Mercedes’te ilk kez kullanılmaya başlanan, yapay zekalı ve makine öğrenimi gerçekleştirebilen Nvidia işlemcili donanım ve yazılımı birbirinden tamamen ayıran ‘MB-OS’ yeni işletim sisteminin, yakın gelecekteki yeni teknolojilere adaptasyonu da mümkün kılındığını fark ediyoruz.

Şu an için bir konsept olsa da, tüm endüstrileştirme aşamaları planlanmış yeni nesil bataryasının en önemli özelliği ise, giriş modellerinde yenilikçi lityum demir fosfat ve üst seviyelerde silikon oksit içerikli anotlara sahip batarya hücresi kimyasıyla çok yüksek enerji yoğunluğuna ulaşılacak olması. Batarya paketine vidalarla değil yapıştırıcıyla tutturulan hücreler sayesinde ağırlığın azaltılması, sağlamlık ve çarpışma güvenliğinin artırılması da, CLA’nın verimlilik sırları arasında…

Son olarak, bu modelin isminin CLA değil, EQC olacağını düşünüyoruz. Günümüzün EVA-I platformuna sahip EQC modelinin ismi de, EQS’lerde yapıldığı gibi EQC SUV olarak değiştirilebilir.