Céline’den sanal şov

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Celine, Paris Moda Haftası'nın resmi olarak sona ermesinden bir hafta sonra, kurucusu Céline Vipiana ve model Twiggy'nin ruhundan ilham alan son koleksiyonunu tanıttı.

Tasarımcı Hedi Slimane, markanın yeni koleksiyonunu tanıtmak için defile yerine, Celine.com, Instagram ve YouTube üzerinden online paylaşımı tercih etti. Arka planda ise, filarmoni konser salonu olan Salle Pleyel ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış heykeltıraş Antoine Bourdelle'in atölye müzesi Musée Bourdelle gibi en önemli yapılar yer aldı.

60'lı yılların modasını geri getiren koleksiyonda, siyah, beyaz ve çikolata rengi, yün ve deri parçalar ve özellikle yama cepli mini eteklerin üzerine giyilen bolerolar dikkat çekti.

Logonun gücü

Céline markası, 1945 yılında Céline Vipiana ve kocası Richard tarafından 52 rue Malte'de ısmarlama bir çocuk ayakkabı mağazasında kuruldu. Dükkân, karikatürist Raymont Peynet tarafından yaratılan kendine özgü kırmızı bir fil logosuyla markalaştırıldı. İkili 1948'de üç butik daha açtı. On yıldan uzun bir süre sonra Vipiana, başarısını hazır giyime geçmek için bir fırsat olarak kullandı. Yün etekler, vücuda oturan gömlekler, deri ceketler ve pastel renkli kot pantolonlardan oluşan bir koleksiyonu hayata geçirdi.

Céline 1970'lerde, Monte Carlo'dan Beverly Hills'e ve Hong Kong'a kadar dünyanın dört bir yanında yeni butikler açarak uluslararası hale geldi. Ancak 1973 yılında logo yeniden tasarlandı ve Vipiana, markanın ilk imzalı Sulky "C" kanvasında bulunan iç içe geçmiş "C" harflerini ortaya çıkardı.Logo, Paris Zafer Takı'na bir göndermeydi aslında. Hikaye kısaca şöyle: 1971 yılında, Vipiana'nın arabası Zafer Takı’nın hemen yanında bozulmıştu. Vipiana o gün, anıtın etrafındaki zincirin halkalarına hayranlık duydu ve bunları birkaç yıl sonra logoya dönüştürdü.

Zaman kapsülünden çıkmış modeller

LVMH'nin 2018'de Céline'in başına getirdiği Hedi Slimane, bu amblemi Le Triomphe (Zafer) adını verdiği ters C logosunun bir versiyonunda yeniden gündeme getirdi. Logo, sanal podyum şovu boyunca kaşmir şapkalarda, altın düğmelerde, retro güneş gözlüklerinde, kemer tokalarında ve yeni bir çanta serisinde görüldü.

Bir zaman kapsülünden yeni çıkmış gibi görünen modellerin hepsi, bir dönemin en ünlü mankeni Twiggy’yi andırıyordu. Ama günümüz Twiggy’si, Bourdelle'in devasa heykelleri ile yan yana duran cesur bir kadındı.

Hedi Slimane ise, Zafer Takı’nın tepesine ters C logosunu yerleştirerek, kişisel bir son dokunuşla etkinliği sonlandırdı. Fransız moda sektörü ise, Céline bu şovunu, “sezonun en havalı koleksiyonlarından biri” olarak tanımladı.