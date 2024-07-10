En gösterişli İngiliz fırtınası: Bentley Continental GTC Speed

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Bentley tipik İngiliz stili ve kalitesini üst düzey sportiflikle birleştirerek farklı bir zirvede durur. Özellikle iki kapılı Continental GT ve bu serinin en güçlüsü Speed ile Goodwood’lulara hantal diyenleri Crewe’a davet eder…

Şimdi bu en dinamik modelinde yepyeni ultra performans hibrit sistemiyle gereğinden çok fazla performans ile zahmetsiz elektrik lüksünün devrim niteliğinde bir karışımını sunan Bentley, günümüzde lüks bir otomotiv markası tarafından sunulan en gelişmiş tekniğiyle kullanıcılarına her seferinde unutulmaz sürüş heyecanları yaşatmak istiyor.

21 yılda dördüncü nesline ulaşan Continental GT ve üstsüz şekli GTC Speed, Bentley’nin şimdiye kadar yarattığı en güçlü yol aracı haline gelirken, tamamen yeni bir 400V elektrik mimarisinde çıkıyor karşımıza. 450 Nm ve 190 HP’lik e-motoruyla birlikte çalışan 800 Nm ve 600 HP’lik 4.0 litrelik V8 motoruyla, 782 HP 1000 Nm seviyesinden başka 81 km tam elektrikli sürüş ve 29 gr/km CO2 emisyonu da 859 km’lik toplam menzil imkanıyla sunacak.

200 bardan 350 bara yükseltilmiş yakıt enjeksiyon basıncıyla ve geleneksel vakum sistemi olmamasıyla daha temiz yanma ve iyileştirilmiş emisyon sağlayan Speed, düşük motor hızında tork dolduran ve ekstra yumuşaklık için vites değiştirme sırasında da devrede olan e-motorun turbo gecikmesini ortadan kaldırmasıyla ikiz tek sarmallı turboların sıcak kullanımına olanak tanıyor.

Sistem torku, mevcut W12 motorlu Continental GT Speed’in 900 Nm’sine kıyasla yüzde 11’den fazla yükseltilen yeni Speed’in sistem gücü de 659 HP’den yüzde 19 artırılmış. Bu, yeni Continental GT Speed’i, ikinci nesil Supersports ve Batur’un seviyelerinin ötesinde şimdiye kadarki en kuvvetli Bentley haline getiriyor. Her koşulda en iyi güç dağıtımı ve güvenilir çekiş için 8-ileri çift kavramalı şanzıman ve elektronik sınırlı kaymalı diferansiyel eLSD aracılığıyla dört teker çekişin tümüne iletiliyor. Sistem, merkezi bir diferansiyel aracılığıyla önden arkaya aktif tork vektörlemeyi ve frenleri kullanarak her aksta hassas vektörlemeyi kullanıyor.

Arka aksın arkasına monte 25,9 kWh kapasitesinin yüzde 85’ine kadar kullanılabilen ve 11 kW maksimum şarj hızıyla 165 dakikada doldurulabilen bataryası, ayrıca ideal ağırlık dağılımına da katkı sağlıyor.

140 km/h hıza kadar devrede kalabilen sadece elektrikli, elektrikli takviye, rejeneratif frenleme ve bu yeni GT Speed’in ​​en önemli kozu olan motorun tekerlekleri çalıştırdığı ve aynı anda aküyü şarj ettiği sistemde seçilen moda bağlı olarak enerji akışları yönetiliyor.

0-100 km/h hızlanması 3,2 saniye ve maksimum hızı 335 km/h olarak açıklanan yeni Speed’ler, üçüncü nesle kıyasla yüzde 68 yeni bileşenlerinin arasında yeni nesilde çift yuvarlak farların yerine Bentley için bir tasarım değişiminin habercisi olan tek farlarla daha cesur tasarım DNA’sına geçiyorlar. Yeni bir yatay “kaş”lı DRL’lerin üst kısmında derin kristal kesim elmas efekti ve aydınlatılmış bir alt desen, 120’li Matrix LED ile farların gerisindeki yeni dış dizayn, Continental GT'nin yirmi yıldır yapılan en büyük revizyonu ve 1950'lerden bu yana tek farlı ilk ana akım Bentley ile Bentley'in gelecekteki yolculuğuna işaret ediyor. Bacalar ve Batur’da başlatılmış yeni tasarım DNA’sını takip eden GT ve GTC Speed, günlük kullanıma en uygun süper otomobil olma iddiasında…

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Güç aktarma organlarının ekstrem performansı, Bentley Dynamic Ride yani 48V aktif devrilme önleme kontrolü, eLSD ve tork vektörlemenin yanı sıra yeni çift valfli amortisörlerle eşleştirilmiş yeni iki odacıklı havalı suspansiyona sahip yeni bir şasi sistemiyle eşleştirilmiş. Performans aktif şasisine aktif dört teker çekiş, dört tekerlekten direksiyon, önden arkaya ve akslar boyunca tork yönlendirme, Bentley Dynamic Ride aktif devrilme önleme sistemi ve yeni nesil ESC kontrol yazılımı da dahil edilmiş. Ek olarak otomobil, daha gelişmiş ayar seçeneklerine olanak tanıyan, yumuşak ve sert ayarlar arasında artan kuvvet dağılımına izin veren, yol yüzeyi izolasyonu ile gövde kontrolü arasında optimum dengeyi sunan yeni bir çift valfli sönümleme sistemi ve çift odacıklı havalı yaylarla donatılmıştır. Çeşitli sürüş tarzlarına uyum için; gelişmiş ESC sistemi tam olarak devredeyken, tam stabilite ve arkadan savrulma engelleme için çekiş kontrol ediliyor. Dinamik moddaysa; bir miktar arkadan kaymaya izin veriliyor, sürücünün aracın viraj alma tutumunu kontrol etmesine olanak tanınıyor, gerektiğinde aracı tekrar çizgisine getirmek için güvenlik sağlanıyor.

Kısaca yeni şasi sisteminin konfor modu daha da konforlu ve spor modu eskisinden çok daha iyi gövde kontrollü yaptığını söyleyebiliriz.

ESC sistemi tamamen kapatıldığındaysa; Speed'in en dinamik Bentley olarak virajlarda gaz verildiğinde sürücüye dengeleme keyfi yaşatılıyor.

Gövdesinin altında, bir dizi modern yenilikçi teknoloji, sürücü desteği, bilgi-eğlence sistemleri ve bağlantılı araç elektroniği açısından da sınıfında lider seviyeye çıkılmış. Dünyanın tek dört koltuğunda yorgunluğu en aza indiren ve fazlasıyla rahatlama düzeyi sağlayan, önde 20 yöne postural ayarlama ve otomatik iklimlendirme özelliğine sahip wellness özellikli iç mekan sağlıklı yaşam koltuğu teknolojisine sahip, yeni hava iyonizasyonu, üç boyutlu deri, yeni kapitone ve yeni koyu krom kaplamalarıyla da farklılaşan yeni Continental’ler, tamamen yeni elektrik mimarisi sayesinde ultra lüks segmentte rakipsiz kullanıcı deneyimi amaçlayan yeni “My Bentley App Studio” ile popüler uygulamaları doğrudan araca entegre ederek, Bentley'in Crewe'deki Dream Factory'sinde neredeyse sınırsız sayıda olası konfigürasyonla el işçiliğiyle üretilecek.

Unutmadan, GTC’nin Cabrio haline 48 km/h hızlara kadar yedi yaylı kumaş tavanının 19 saniyede açılabildiğini de söyleyelim.