ECE ULUSUM

Kendini ‘arabesk daddy’ olarak tanıtan, kariyerine hareketli parçalarla başlayıp arabesk tonda ilerleyen DOU, yeni bir cover iler karşımızda. 2003 tarihli Emre Altuğ şarkısı Aşk-ı Kıyamet’i seslendiren DOU arabesk eksenine kayan yolculuğunu anlattı.

Kendinizi neden Arabesk daddy olarak ifade etmek istediniz?

Bir şaka olarak ortaya çıktı ama düşündüğümüzde hem yansıtmak istediğimiz müziğe hem de karakterimize şaka ile karışık bir şekilde uyduğunu fark ettik.

İngilizce ve Türkçeyi birleştirdiğiniz daha hareketli ve dans ettiren şarkılardan Arabesk Daddy’e dönüşümün altındaki kırılım nedir?

İnsanları mutlu edecek şarkılar yazmaya çalıştım ancak beni zorluyordu. Aslında içimde sakladığım daha efkârlı daha sakin daha duygulu bir taraf vardı.

Kapak fotoğrafı Emre Altuğ’unda atletle klip çektiği döneme mi gönderme?

Aşk-ı Kıyamet’in duygusunu vere bilen bir bakışa ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Emre Altuğ’un bolca bu tarzda giyindiği klibi mevcut ama ben de çok seviyorum bu tarzı, havadar oluyor. (Gülüyor)

Aşk-ı Kıyamet şarkısını ilk nerede ne zaman dinlediğinizi hatırlıyor musunuz? Bu şarkıyı seslendirme hikayesi nedir?

Şarkının en top noktasına yetişemedim ama çok güçlü ve kült bir parça olduğu için sanki ezberlemiş olarak geçirdim yılları. Yeni yorumlayacağım şarkıyı seçerken Warner Music Turkey Genel Müdürü Gülce Ünal’dan bu müthiş şarkı fikri geldi. Hemen deneyelim dedim.

Ben Aşk-ı Kıyamet ve Seni Yazdım Kalbime’yi biraz ‘steril’ buldum. Prodüksiyon tarafında çok farklı bir yolda gidilmemiş gibi.

Hep söylediğim gibi biz bu kült şarkılara ve üstatlarımıza saygımızı bozmadan modernleştirmeye çalışıyoruz. Bu şarkıda biraz daha duyguyu artırmak istedik.

Gelecekte size ait şarkılar da yayınlanacak mı?

Tabii ki olacak elimde 10’dan fazla yeni yazdığım parçam bulunuyor herkes yüreklerini hazırlasın.