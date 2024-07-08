Mavi düşler atlasında unutulmaz tatil

Hakan ATİS

Yaklaşık 45 yıl önce yaz tatilim sırasında Sakar’dan Akyaka’ya inerken gördüğüm muhteşem manzara karşısında nefesim kesilmiş ve ‘Tanrı, yeşil ile maviyi ancak bu kadar güzel buluşturabilir’ demiştim.

Aradan geçen yıllarda o benzersiz coğrafyanın üstüne betonlaşma zalimliği ve benzeri çevre katliamlarıyla acımasızca çullanılmış olsa da güzelliğini ve asaletini inatla koruyor. Geçtiğimiz 45 yıl içinde tanık olduğu yangınlara, betonlaşmaya ve hoyratlığa karşı tüm gücüyle direniyor. Bu nedenle Ege’nin güneyine ne zaman yolum düşse içim sızlıyor…

Bence, Bodrum-Marmaris-Göcek-Fethiye dörtgeninde tez vakitte bütünleşik yaklaşımlar sergilenmeli. Muğla’nın kendine has zengin dokusunu esas alan büyükşehir ve ilçe imar planları var elbette. Benim ifade ettiğim yeni bir anlayış! Gelecek 50 yılın nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme seyri dikkate alınarak inşaat yapımı, kat yükseklikleri ve alt yapı hizmetleri milim şaşmayacak planlarla değiştirilemez kılınmalı. O başkan gitti, şu başkan geldi veya o parti gitti, bu parti geldi denilerek delinmemeli. Böyle bir yol haritası elbette günlük yaşama, hukuka, ekonominin temel gereklerine, insan haklarına ve yöre sakinlerinin temel ihtiyaçlarına uygun tasarlanmalı.

Yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, kamuoyu ve medyanın el birliği ile dünyaya örnek olacak uygulamalara imza atılabilir. Hayal mi kuruyorum? Olabilir… Ancak insan yaşadıkça büyük hayaller ölmüyor. Öyle değil mi? Neyse… Sözü fazla uzatmayayım önerim fevkalade zor görünebilir ancak olanaksız değil. Türkiye, güçlü insan kaynağı, tarihten gelen muazzam birikimi, yaratıcı ve dinamik ekonomisi ile bunu başarabilir. Yeter ki istensin! Düşüncelerimi tarihte not düştükten sonra asıl konumuza geçelim…

MAVİ TURİZM

Göcek, Fethiye, Marmaris, Bodrum denilince doğal olarak mavi tur bir adım öne çıkıyor. Açıkçası alternatif tatilin tam zamanı! Hal böyle olunca yörenin has evladı ve ömrünü turizme adamış deneyimli yönetici Onur Ugan’la görüştüm.

Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yüksek sezonda 6 kişinin Göcek çıkışlı bir haftalık Gulet tatilinin mutfak harcamaları hariç yaklaşık 8 bin Euro olduğunu belirten deneyimli isim şu bilgileri paylaştı ‘’Aynı sürede ve kişi sayısında mürettebatlı katamaran tekne tercih edilirse fiyat yaklaşık 10.500 Euro’dan başlıyor. Marmaris’te ise artı, eksi 7 bin Euro gündemde. Bodrum’da da fiyat aynı döviz cinsinden yaklaşık olarak 10.000’ler düzeyinde seyrediyor. Alternatifler hayli çok. Ücret tarifeleri konusunda değişkenlik doğal. Ne de olsa serbest piyasa ekonomisi! Bu nedenle güvenilirliği ispatlanmış turizm şirketlerinden paket hizmet almanız sizler açısından kolaylık olur. Örnek vermek gerekirse Setur, sunduğu hizmet kalitesi ve sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile öne çıkan başarılı bir kuruluş. Ayrıca gerekli belgelere ve yeterliliğe sahipseniz tekne kiralayabileceğiniz web siteleri de var.

Gelelim ideal tarihlere… Göcek için, 15 Eylül-30 Ekim arası aslında en keyifli zaman diyebilirim. Su sıcaklıkları ideal ve koylar yaz döneminde olduğu gibi tıka basa tekne dolu değil! Değerli dostum Onur Ugan, bölgeyi ziyaret edeceklere şu tavsiyelerde bulunuyor: ‘’ Bu cennet beldede Bedri Rahmi’nin yaptığı balık resmi, Kleopatra Hamamı, Yassıca Adaları tersane kalıntıları, Gemile Adası mutlaka görülmesi gereken yerler. En uygun geceleme, demirleme noktaları ise Yassıca Adalar, Boynuz Bükü, At Bükü, Sarsala Tersane Adası, Taşyaka (Bedri Rahmi Koyu), Sıralıbük, Domuz Adası, Hamam, Yavans, Göbün, Kille, Gemiler Koyu, Ağa Limanı. Peki, ya lezzet durakları? Göcek koyları için en bilindik yerler Boynuzbükü, Küçük Sarsala, Taşyaka ve Tersane Adası’ndaki yerel işletmeler. Bu restoranlarda özel toprak fırınlarda pişmiş yerel keçi veya oğlak kebaplarının yanı sıra balık ve diğer deniz ürünlerini deneyebilirsiniz.’’

CENNET GİBİ

Marmaris’in ideal tarihleri ise Mayıs-Eylül arası. Lakin, sıcak günlerde pek çekilmiyor benden söylemesi. Oradan demir almak isterseniz şöyle bir yol izleyebilirsiniz: ’’Amos, Kadırga, Çiftlik, Kumluburun, Arap Adası, Serçe Limanı, Bozukkale, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut, Bencik, Aktur, Datça, Knidos, Hayıtbükü ve Palamutbükü en gözde uğrak yerleri. Buralarda demirleyen tekne sayıları ve rüzgar yönüne bağlı olarak çeşitli alarga noktaları mevcut. Peki, deyim yerinde ise ne yenir, ne içilir? Özellikle Palamutbükü’nde köylülerin yaptığı ekmeği almadan geçmeyin. Çiftlik, Bozukkale, Bozburun, Serçe Limanı, Palamutbükü’nde yer alan yerel restoranlarda Güney Ege’nin lezzetli balıklarını taze taze deneyebilirsiniz. Ancak rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa ya yer bulamazsınız veya balık temin etme olanağınız pek kalmaz.

Türkiye’nin dünya çapında ünlü tatil beldesi Bodrum’a gelirsem… Tekne tatili için tercih edilen dönem genellikle Haziran-Eylül arası. Oradan demir aldığınız zaman ekseriyetle Gökova Körfezi’ndeki koylara gidiyorsunuz. Çökertme, Orak Adası, Mazı, Kargacık Bükü, Akbük, Karacasöğüt, İngiliz Limanı, Değirmen Bükü, Yedi Adalar, Langöz Koyu, Sedir Adası, Bördübet, Mersincik, Knidos rotası hayli gözde. Akbük, Langöz, Bördübet Bodrum ve İngiliz Limanı, geceyi alargada veya kıçtan kara geçirmek için en çok tercih edilen yerler.

TAVSİYELER

Bodrum çıkışlı yat tatillerinde genellikle tekne mürettebatları tarafından yörenin sebze ve deniz ürünleri ile pişirilen yemekler servis ediliyor. Bunun yanı sıra belirttiğim hemen her koyda otantik lezzet durakları bulunuyor. Referansları iyi olanları tercih etmenizi öneririm. Bu konuda kaptanlı tekne ile tatil yapıyorsanız onun, yöreyi iyi biliyorsanız kendi sesinize kulak verin derim. Ayrıca önceden araştırma yapmanız faydalı olur. Şunları da özellikle vurgulamak istiyorum…

Tekne tatiline giderken yanınızda olabildiğince az eşya almaya özen gösterin. Yüksek faktörlü koruyucu güneş kremlerinizi eksik etmeyin ve teknelerin özellikle tik kaplama bölümlerinde lütfen kullanmayın. Ayrıca seyir esnasında ve diğer zamanlarda kaptanınızın sizlerle paylaşacağı güvenlik kurallarına eksiksiz uyun. Bir başka önemli nokta daha var. Kullandığınız ilaçlar varsa mutlaka yanınızda bulundurun. Ayrıca denize açılmadan önce doktorlarınızla görüşün. Bir de sizlerde negatif etki yaratan, üzen, hayırsızlık veya haksızlık yapan her kim varsa hafızalarınızdan silin! Unutmayın, güverteye dert taşınmaz. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Haftaya yeniden buluşmak üzere esen kalın.