Mersin’in keşif rotaları

Ülkemizin tüm şehirleri kendine özgü değerlere ve güzelliklere sahip. Ancak, ilk beş sıralansa Mersin mutlaka hak ettiği yeri alır. Çünkü… Akdeniz’in nadide incisi, doğası, insanları ve sahip olduğu kadim kültürle her zaman bambaşka bir dünyanın kapılarını açar. Bu durum denizcilik kültürü ve yelken alanında da böyledir. Maviliklerin ticari boyutunda kenti başarılı işlere imza atan Mersin Deniz Ticaret Odası temsil ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı M.Cihat Lokmanoğlu ve Meclis Başkanı Jozef Atat başta olmak üzere tüm üyelerine esenlik ve başarılar diliyorum. Pruva, onlara her zaman açıktır. Öte yandan şehirde amatör denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması konusunda da adres belli… Mersin Rota Yelken Kulübü, kurulduğu 2017 yılından bu yana Akdeniz’e çiçek açtırıyor. Bu başarının mimarı kentin has evladı Avukat ve Brezilya Fahri Konsolosu Cengiz Sönmez... Hoş sohbeti ve aydın kişiliği ile yaşamına yön veren usta kaptan, yedi yıl önce ektiği fidanların görkemli ağaçlara dönüşmeye başladığı keyifli bir dönem yaşıyor.

DİSİPLİN VE ÖZVERİ

Mersin’in yamacında nazlı gelin gibi oturan İçel’in Şahmeran, Kızkalesi, Yedi Uyurlar gibi efsanelerinin yanı sıra tarihin babası sayılan Heredot’un kaleminden yansıyan satırlar kente ayrı bir hava katıyor. Yüzünüzü Akdeniz’e döndüğünüzde esen rüzgar sizi bir anda bambaşka diyarlara götürüyor. Bu şehir yılın her döneminde eskimeyen aşkların renk ahenk başkenti gibi… Toprağı, tarihi, doğası ve insanlarıyla yaşamak ve hissetmek gerek. Orada denizci olmamak mümkün değil. Bunu keşfeden Mersin Rota Yelken Kulübü, gençler için optimist ve laser, yetişkinler için yelkenli yat ve kürek eğitimleri veriyor. Disiplin ve kaliteden taviz yok! Bu da başarı ve saygınlığı getiriyor… Örneğin, erkek takımları geçtiğimiz yıllarda Fethiye Regattası’nda birincilik elde etti. Henüz çok taze olan bir kulüp için bu önemli başarı. Üyelerinden Dr.Hasan Güven ise Türkiye IOM Yarışları’nda kupayı Mersin’e taşıdı. Cengiz Sönmez’in başkanlığını yaptığı kulübün başka başarıları da var. Ancak benim gayem felsefelerini yansıtmak. Salgın yıllarında bile üye kaybetmeyen Mersin Rota Yelken, aslına bakarsanız önemli bir misyona sahip. Kadınların denizle daha fazla yakınlaşmasını hedefliyorlar.

RÜZGAR VE DENİZ

Mersin Rota Yelken Kulübü’nün Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sönmez, eğitimin önemine inanan bir denizci. Mersin’de bulunan zarif yelkenlisi ile her fırsatta Akdeniz ve Ege’ye yelken açan deneyimli isim şunların altını çiziyor:’’ Doğrusunu söylemek gerekirse Mersin’de kadınlar deniz sporlarında erkeklerden daha aktif, bilinçli ve başarılı. Denizanaları adlı kadın takımız doktor, çevre mühendisi, yüksek şehir plancısı ve iki iş insanından oluşuyor. Kentimizde kadınları sıkıştırılmış oldukları kalıplardan kurtarıp, Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda eşit, güçlü ve mücadeleci olarak maviliklerle buluşturmak bizim temel hedefimiz. Yarışlarda başarı ikinci planda. Önemli olan ana felsefemizin temsil edilmesi. Günümüzde 120 üyemiz var. Her profilden mensubumuz mevcut. Örneğin, avukat, mühendis, iş insanları, akademisyenler, yargı mensupları, doktorlar ve eczacılar gibi. Denizanaları kadın yelken takımız öylesine büyük ilgi yarattı ki kısa süre önce Rüzgarın Kızları adlı ikinci takımımızı kurduk. Yelken yarışlarına iki kadın takımıyla katılan ilk Anadolu kulübü olarak tarihe geçeceğiz. Ayrıca yakın zamanda kürek takımımızı hayata geçireceğiz.’’

YİNE GEL

Akdeniz’in nadide incisi Mersin, birçok açıdan dikkat çekiyor… Sunduğu huzurlu ortam, keyifli yaşam olanakları, doğası, insanları, denizcilik kültürü ve iş dünyasında ki kararlı duruşu ve performansıyla Türkiye’nin devler liginde yer alıyor. Ayrıca alargada kalmak için dünyanın sayılı koyları arasında bulunan tescilli güzel Tisan, tüm cömertliği ile sizleri bekliyor. Akkum, Yeşilovacık, Susanoğlu, Soğuksu gibi doğal cennetleriyle amatör denizcileri çağırıyor. Kentin yaklaşık 361 km’lik sahil şeridi her nerede olursanız olun aklınızda kalıyor, gönlünüzde yer ediyor. Uzun lafın kısası… Mersin, adeta ellerinden güneş doğan bilge bir sultan gibi görkemli tahtından sizlere sesleniyor… Yine gelin diyor. Bu yetmez mi? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren ve doğduğu topraklara uzun yıllardır hizmet eden deneyimli siyasetçi Vahap Seçer’de kentini yıldızlaştırmakta kararlı. Başka bir deyişle Mersin için büyük bir gönüllüler ordusu kolları sıvamış, harıl harıl çalışıyor. Rota Yelken Kulübü,’de yaptıkları ve yapacaklarıyla önemli fırsatlar yaratıyor. Yolları açık olsun… Değerli okurlar, yazımı noktalıyorum. Maviliklerde olan tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere… Esen kalın…