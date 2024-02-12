Mücevherde ışıltılı dönem

ÖZGE YAVUZ

Sevgililer Günü’nde en çok tercih edilen hediyeler arasında mücevher de var. Ariş Genel Müdürü Eda Güzeliş, bu yılın mücevher trendlerini anlattı…

Önce trendlerden başlayalım. Mücevherde bu yılın trendleri neler?

Klasikten moderne tüm mücevher tasarımlarına hayatın renklerini katan değerli taşlar bu yıl da trendler arasında. Zümrüt, safir, yakut, sitrin ve topazlara kadar tüm renkli taşlar yükselişte. Minimal, hikayesi olan, fonksiyonel ve günün her anında kullanılabilir ürünlere olan ilgi günümüz modern dünyasında artıyor. Ariş, minimalizm akımı doğrultusunda pırlanta takılarda da artık kot, tişört gibi günlük giysilerle bile uyumlanacak modern ve spor tasarımlara da ağırlık veriyor.

Takılarda çok yönlü kullanım artıyor mu?

Minimalizm akımının bir parçası olarak esneklik ve işlevsellik de önemli hale gelerek dönüştürülebilen ve giyilebilen parçalar popülerlik kazanmaya başladı. Kolyeye dönüşebilen yüzükler, bileklik olarak kullanılabilen kolyeler ve çıkarılabilir öğelere sahip küpeler çok yönlülük sunarken, kişisel tarzın ifade edilmesine de katkıda bulunuyor. Küpe altın çağını yaşıyor, kulak süsleme trendi önümüzdeki sezon daha çok görülecek. Bilek görünümü için ise çoklu kullanım ön planda. Kişiselleştirme dediğimizde en önde gelen takı ise charmlar. 90’ların minimalizmi ve 2000’lerin pop/punkı bu sezon da hissedilecek. Erkeklerde ise zincir modası, küpe setleri, cufflar, piercingler, motifli/charmlı kolyeler öne çıkacak.

Pırlantaya olan ilgi nasıl?

Türkiye’de pırlanta pazarı 2000’li yılların başından bu yana hızla büyüyor. Son 25 yıla baktığımızda dünyadaki eğilimlerin yanı sıra pırlantaya yüklenen sevgi, aşk, sonsuzluk kavramlarının taşıdığı manevi anlamın da etkisiyle pırlantada öncelik evlilik ürünlerinde; özellikle tektaş yüzük başta olmak üzere tüm ürün gruplarında oldukça talep görmeye başladı. Bugün evlilik teklifinin vazgeçilmezi pırlanta tektaş yüzük. Bunun devamında pazarı büyütme stratejilerinden biri, tüketicinin pırlanta ile ilgili oluşan eğilimini tüm ürün gruplarına yöneltmek, pırlantayı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmak. Bu noktada gençlerin alım gücüne göre daha minimal tasarımlar yapılıyor.

Bu yıl takılar kadınların görünümünde nasıl bir etki yaratacak?

Hepimizin bildiği gibi son yıllarda çeşitli alanlarda öne çıkan minimalizm akımı biraz esnemeye başlıyor. 2024 yılında mücevherde minimalizm tamamen geride bırakılmasa da ‘less is more’ yerine ‘more is more’ denilen ve herkesin biraz daha fazla parlamak, ışıltı içinde kendini iyi hissetmek istediği bir sezon geliyor.

Sevgililer gününe özel kampanyalarınız var mı?

Elbette. Sevgililer Günü için mağazalarımızda ve online alışveriş sitemizde özel indirim fırsatı ve diğer avantajlarımız mevcut.

14 Şubat’a özel satışlar cironuzun ne kadarını kapsıyor?

Sevgililer günü mücevher sektörünün yüksek sezonlarından biri. Yıllık cironun yaklaşık %10-11’i şubat ayında gerçekleşiyor. Geçen sene depremden dolayı bu etki görülmedi ancak bu sene yine iyi bir Sevgililer Günü geçireceğimize inanıyoruz

İKİNCİ EL KULLANIM ARTIYOR

Eda Güzeliş, mücevherdeki sürdürülebilirlik konusuna da değiniyor. Güzeliş şunları anlatıyor: “Dünyanın geleceği ve kaynakları doğru kullanmanın odak olduğu günümüzde ‘sürdürülebilirlik’ kavramı mücevhere de yansıyor. Sürdürülebilirliğin mücevherdeki bir diğer yansıması ise ikinci el oluyor. Yer aldığı koleksiyona göre değeri ‘vintage’ kategorisinde katlanan ya da ederinden çok daha uyguna alınabilen mücevherler yeni bir sektör yaratmaya devam ediyor. Bu anlayışla, Ariş’in Habbe koleksiyonu ve onun içinde bulunan çevreye, insana, içinde yaşadığımız gezegene duyarlılığı, saygıyı ifade eden “İyileştir Dünyayı” sloganıyla mücevher severlere sunulan Dünya kolyesi lanse edildi. Baget koleksiyonu ise yepyeni ürünlerle genişledi.”