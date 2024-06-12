Mutfaklara ‘bereket’ geliyor

Beş yıldır Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) iş birliğinde yürüttüğü Boşa Harcama projesi ile 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini engelleyen Fairy, bu konuda farkındalık yaratma çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Boşa Harcama projesi elçilerinden yemek yazarı ve şef Refika Birgül ile birlikte “Bereket Video Serisi”ne başlayan Fairy, projenin detaylarını paylaştı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak ve Refika Birgül’ün ev sahipliğinde, GKTD Kurucu Üyesi Olcay Silahlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mutfaklarda israf ve tasarruf odağında geliştirilen çalışmalar anlatıldı.

Fairy’nin Türkiye’nin yemek kültürünü sahiplenme misyonuyla Türk mutfağına ve kültürüne özel projeler geliştirdiğini ifade eden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, "Sofraların bereketinin gıdayı israf etmeden artacağına dayanan bu kültürümüzü yaşatmayı, sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla beş sene önce Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile birlikte bu uzun soluklu kampanyaya start verdik. Beş yılda 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesi önleyen projemizle hem tasarruf ve israf konusunda toplumsal farkındalık yaratılmasına hem de gıda güvenliğine uygun fazla gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağladık” dedi.

“Problemi yerinde gösterdik”

Boşa Harcama elçilerinden biri olarak Yemek Yazarı ve Şef Refika Birgül'ün de desteklediği proje ile toplumsal farkındalık açısından katedilen mesafenin Sustainable Brands Türkiye’nin İpsos iş birliğiyle gerçekleştirdiği Karbon Ayak izi Tüketici Algı Araştırması’nda da ortaya konduğunu kaydeden Onur Yaprak, "Tüketicilerin %79'unun son bir yılda karbon ayak izini azaltmak için mutfak ve banyoda daha az su kullandığını belirtmesi bizim için çok kritik bir öneme sahip. Ayrıca tüketicilerin %81'inin mutfakta gıda israfını önlemeye çalıştığının ortaya konması sevindirici ve umut verici bir gelişme. Tüketicilerin son 12 ay içinde karbon ayak izinizi azaltmak için 'Bulaşık makinesinde kısa program tercih ettim', 'Bulaşıkları soğuk suda yıkadım', 'Gıda atıklarını dikkate alarak planlama yaptım' demesi, hedefimize ulaşma konusunda çok önemli göstergeler” diye konuştu.

Onur Yaprak, Refika Birgül iş birliğinde başlattıkları Bereket Video Serisi ile ‘Boşa Harcama’ anlayışının daha da yaygınlaşacağına inandıklarını vurgulayarak, “Bu sene önceki yıllardan farklı olarak, bu zamana kadar gösterdiğimiz çözüm önerilerine ek olarak, Refika ile sahaya indik ve problemi yerinde gösterdik. Çöp kutusuna, pazara atılan gıdalar konunun ne kadar vahim olduğunu gösterdi tüketiciye. Bu videolarda anlattığımız çözüm önerileri ile de mutfaklara bereket getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Amacımız, ulusal davranış değişikliği yaratmak”

Türkiye’de yıllık 26 milyon tona ulaşan gıda israfının %50’sinden fazlasının tüketilebilir nitelikte gıdadan oluştuğunu dile getiren Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Üyesi Olcay Silahlı ise “Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Oysa 828 milyondan fazla insan açıkla mücadele ediyor ve israf edilen miktarla açlık probleminin 4 kez çözülebileceği biliniyor. Gıda israfına dur demek için ‘Boşa Harcama’ kampanyasını başlattık. Gıda israfının önlenmesinde ulusal davranış değişikliği yaratmak amacıyla toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artıran, tüketilebilir fazla gıdaları kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ulusal gıda bankacılığı kapasitelerini geliştirecek alt yapılar kuran bu proje ile adil ve sürdürülebilir gıdanın temini amacıyla harekete geçtik. Son olarak Ramazan ayında Türkiye’nin ilk Gezici Gıda Bankası uygulaması hayata geçirildi. Umuyoruz ki Bereket Video Serisi ile bu gıda israfı konusunda daha yüksek farkındalığa ulaşmakla birlikte bağış mekanizmamızı da güçlendirerek tüketime uygun daha fazla gıdaları kurtarıp hak sahibi topluluklara ulaştıracağız” diye konuştu.

Videolar büyük bir etki yarattı

Hayata geçirildiği ilk dönemden bu yana Boşa Harcama kampanyasının içerisinde yer aldığını hatırlatan Şef Refika Birgül, “Proje ile mutfakta israfın nasıl engellenebileceği ve ortaya çıkan gıda fazlasının nasıl kullanabileceği hakkında toplumun bilinçlenmesi için adımlar attık. Çok severek başladığımız Boşa Harcama projesiyle; Türkiye’de, gıdaya nimet olarak bakılıp, atılmadığını düşündüğümüz bir hissiyat varken, rakamlara baktığımızda ekonomik olarak çok daha zengin ülkelere göre bile çok daha fazla oranda boşa harcadığımızı fark ettik. Boşa Harcama Projesi, doğru alışveriş yapmayı, eve aldıklarımızı nasıl saklamamız gerektiğini, gıdaları soyarken kullandığımız gereçlerden veya o güne kadarki öğrendiklerimizden dolayı boşa harcadığımız kısımları nasıl kullanabileceğimizi ve sonra da gıdaları nasıl saklamamız gerektiğini anlatıyor. Şimdi de çektiğimiz Bereket Video Serisi ile boşa harcanarak çöpe atılan gıdalara, bunları atmadan değerlendirmenin yollarına, bir şey atılacaksa da nasıl atılması gerektiğine kadar anlatacağız. Bununla birlikte alışverişimizi nasıl daha bereketli hale getirebileceğimize, aldıklarımızı nasıl saklayabileceğimize ve değerlendirebileceğimize dikkat çekiyoruz. Sunduğumuz önerilerle evimize, mutfaklarımıza bereket katmanın yollarını anlatıyoruz. Bugün sürdürülebilirlik diye konuştuğumuz kavramın karşılığı, hatta daha içimize dokunan derin anlamı aslında milletimizin asırlardır hayatında olan “Bereket” kavramı. Bu sebeple video serimizin adı da Bereket oldu. Mahallemdeki çöp konteynerine girerek, kurtarılabilecekken boşa harcanan gıdaları gözler önüne seren ilk videomuz ile oldukça büyük bir etki yarattık. Gıdaya ulaştığımız en önemli merkezlerden pazarlara yönelik ikinci videomuz da ilgiyle izlendi. İsraf olan gıdaları hem gösterdik hem çözümünü önerdik. Elde edilen izlenmelerin israfa ket vurması en büyük temennimiz” dedi.