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Sónar Istanbul, Avrupa’nın en prestijli elektronik müzik festivali, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan bir deneyim festivali ya da daha kapsamlı şekilde kültürel etkinlik. Dünyada 25’in üzerinde şehirde düzenleniyor. Bizim şehrimize ise 2017 gelmişti. 8 yıldır olduğu gibi Sónar Istanbul bu yıl da elektronik müzik başlığı altında her biri kendi sesleriyle iz bırakmış yetenekli prodüktör ve grupları ağırlayacak.

%100 Müzik’in katkılarıyla 26-27-28 Nisan 2024’te bir kez daha Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek etkinliği birinci ağızdan yani Zorlu PSM Programlama, Prodüksiyon, Operasyon ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer’den detaylarını dinledik.

Sónar Istanbul’da bu yıl heyecan verici tarafları size göre nedir?

3 günlük festivalde, müzik ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayacağız. Sónar Istanbul 8 senelik serüveninde İstanbul’un müzikal çeşitliliği ve dinamizmine çok önemli katkılar sağladı. Festival, elektronik müziğin farklı türlerini ve alt türlerini İstanbul'a getirerek, müzikseverlerin ufuklarını genişletti ve yeni sanatçılar keşfetmelerinde önemli bir platform oldu. Ayrıca, festivalin uluslararası arenada tanınması, İstanbul'un müzik turizmi açısından da önemli bir destinasyon haline gelmesine katkıda bulundu. Bu sebeple line up’ı oluştururken hem müzikseverlerin sevdiği isimlere hem de yeni isimlere yer vermeye gayret ediyoruz.

Bu sene back to back performanslar çok sayıda olacak. Ve birbirinden önemli isimlerin bu performanslarının çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Sonar +D bizim için olmazsa olmaz. Çünkü Sónar, müzik, sanat ve teknolojiyi birleştiren bir festival. Tüm sektör ve endüstrilerden profesyoneller, araştırmacılar, tasarımcılar, akademisyenler ve sanatçılarla iş birlikleri kurarak yaratıcı zihinlerin bugünümüzü nasıl değiştirdiğini ve yeni gelecekleri nasıl hayal ettiğini keşfeden uluslararası platform. Bu yıl “Language” temasıyla 4 panel, toplam 11 enstalasyon ve AV gösterim, görsel-işitsel eserlerin üretim aşamalarını ve süreçlerini deneme fırsatı bulabilecekleri atölyelerden bir program oluşturduk.

Bu isim kaçmaz dediğiniz kim?

Bu sene benim en merak ettiğim ve elektronik müzikseverlere The Knife’tan Olaf’ın solo projesini kaçırmamalarını öneriyorum. Olaf Dreijer solo kariyerinde müzik prodüksiyonu ve remix çalışmaları yapıyor. Birçok film ve diziden aşina olduğumuz müzikler esasında. Deneysel ve yenilikçi müzikleriyle kendine özgü farklı bir tarzı var. Yarattığı atmosferik müzik evreni Sónar Istanbul’a çok yakışacak. Line-up’ta ayrıca setlerindeki duygusal ve sert seslerle dinleyicilerine ilham vermeyi başaran Marcel Dettman’ı da çok merak ediyorum.

Festivalin programlaması esnasında ilk konfirme olan ile son konfirme olan isimler hangisi? En çok hangisi için ekip çok çalıştı?

Biz Sónar’ın İstanbul ayağının 8’inci edisyonundaki tüm isimleri açıkladık. Sónar Istanbul 2024’ün line-up’ımızda bu sene de elektronik müzik sahnesinde öne çıkan 20’den fazla isim yer alıyor. Her biri özenle, dikkatle ve arkasında büyük bir ekip çalışmasıyla seçilerek programa ekleniyor. 2Many DJ’s b2b Tiga ve Overmono için epey uğraştık. Bu arada festivali İlk konfirme olan ismi Adam Bayer oldu.

Sónar İstanbul’u hiç deneyimlememiş birine 3 kelime ile özetler misiniz?

Müzik, sanat ve teknoloji...

Festivalin perde arkasında kurulum ve sırasında; kaç kişilik bir ekip, kaç gün çalışacak?

Perde arkasında, PSM ekipleri, iş ortaklarımız, festivalin destekçileri, saha ekipleri, teknik ekipler, yardımcı ekipler, sanatçılar ve onların ekipleri dahil olmak üzere 1000’e yakın kişiden söz edebilirim. Sónar Festival biter bitmez yenisinin hazırlıkları başlıyor. Sanatçı seçimleri ve anlaşma süreçleri aylar süren bir aşama. Bunlar tamamlandıktan sonra haftalar süren bir prodüksiyon ön yazışma süreci başlıyor. Festivalden 3 gün önce de kurulum ve saha çalışmaları hızlanıyor. Tüm ekiplerin neredeyse 72 saat aralıksız çalıştığı çok büyük bir etkinlik.

KİMLER GELİYOR?

Festivalin dikkat çeken isimleri arasında; modern teknonun öncülerinden kabul edilen ve Drumcode Records'un kurucusu Adam Beyer, konser teknosunun yaratıcısı olarak bilinen Jan Blomqvist, deep house, tekno, caz, soul ve daha fazlasını içeren repertuvarıyla Henrik Schwarz, Belçika efsanesi Soulwax'in yan projesi 2manydjs ile dans müziğinin sevilen karakterlerinden Tiga’nın sahneyi paylaşacağı 2ManyDJs b2b Tiga, “Human” şarkısıyla milyonlarca dinlenmenin yanı sıra etkileyici kostümleri ve sahne duruşuyla şarkıcı ve yapımcı Sevdaliza, iki solo projesi “Command” ve “The State of Art” ile beğeni toplayan usta DJ Marcel Dettman (live), DJ, Beste Aydın veya sahne adıyla Nene H’nin baş döndürücü setlerini dinleyeceğimiz Ellen Allien b2b Nene H, dinamik geçişleri ve enerji dolu setleriyle Samet Günal b2b NON, Berlin'in önde gelen DJ'lerinden Jennifer Cardini ve İstanbul'un yetenekli ismi Ece Özel bir araya gelerek tarzlarını sergileyecekleri Jennifer Cardini b2b Ece Özel ve daha birçok müzisyen var!