Otobiyografi tadında Taylor Swift albümü

ECE ULUSUM

Taylor Swift modern pop dünyasında eşine az rastlanan bir müzisyene dönüştü. 30’larının ortasında kariyerinin zirvesine ulaştı ki 8 yıl önce Kardashian’ları karşısına almış ve epey linçlenmişti. Bugünse yeniden kurduğu imajıyla dengeleri tam tersine döndürmeyi başardı. ‘Eras’ turnesiyle sadece müzik sektörünü hareketlendirmedi aynı zamanda yerel ekonomileri canlandırarak küresel bir fenomen haline geldi. Şimdi ise dünyanın en etkili isimleri arasında. Yayınladığı albümü politikacısından akademisyenine herkes konuşuyor. Abarttığımı düşünmeyin, Harvard Üniversitesi’nde 50 kişilik bir sınıf, hocaları eşliğinde yeni albümü dinleyip sözlerin analizini çalıştığını duyurdu. Öğrenciler çalışmalarını bu ay sonu teslim edecek.

Taylor Swift geçen haftalarda 11’inci stüdyo albümü The Tortured Poets Department’ı, 16 parçalık albümünü ve ardından ek 15 parça daha eklediği antolojisini çıkardı! Albümde Swift’e iki şarkısında Post Malone ve Florence +The Machine eşlik ediyor. Müzik endüstrisi harıl harıl albümü dinleyip yorumlarını yazıyor. Çoğu isim nadir görülen beş yıldız dağıtırken bir kısmı da Taylor Swift’in müzik yazarlığının balon olduğunu konuşuyor. Fakat albüme Taylor’ın ruhu sindiğinden listelerin tepesine doğru hızla gidiyor.

HAYAT DERSLERİ ŞARKILARINDA

Albüm, şarkılardan çok farklı yanlarıyla gündemde... Örneğin albüme adını veren The Tortured Poets Department şarkısının isminin hikayesi henüz bilinmiyor. Kimine göre albümün adı, A Paul Mescal ve Andrew Scott’ın WhatsApp grubunun adından geliyor. Albüme adını veren şarkısındaki şu sözlerden dolayı Patti Smith sosyal medya bir paylaşım bile yaptı: “Yüzüne güldüm ve şöyle dedim: 'Sen Dylan Thomas değilsin, ben Patti Smith değilim/ Burası Chelsea Oteli değil/ Biz modern aptallarız.”

Albümdeki şarkılar, Swift'in duygularını ve hayatını adeta teşhir ettiği birçok detaya sahip. Hem mutsuzluklarını, hatalarını paylaşıyor hem de aldığı dersleri ve motivasyon sözlerini de… ‘But Daddy I Love Him’deki ‘kaostu ama şenlikti’ göndermesinden anlaşılıyor ki kötü şöhretli ve zor biri olan Matty Healy ile 6 yıllık ilişkisini parçasında anlatıyor. Bu şarkının sosyal medyada en çok göreceğimiz ve şimdiden viralleşen sözü ise, izninizle Türkçe yazıyorum, “Erken olgunlaşmak, bazen hiç büyümemek anlamına gelir…” Taylor, albüm değerinin bir sanatçının esere ne kadar kalp ve ruh koyduğunun miktarı olduğunu söylemişti, bunu da yapmak için çalıştığı bir gerçek.

Taylow Swift geçen yıl albümleri ve hayatı arasındaki bağlantıyı sürdüreceğini açıklamış ve “İnsani açıdan mümkün olduğu kadar çok albüm yapıp yayınlamaya karar verdim” demişti. Görünen o ki yeni albümü henüz bir başlangıç.