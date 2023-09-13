Saf güzelliğin gerçek manifestosu: Alfa Romeo Stradale 33

Viraj - Okan ALTAN

Alfa Romeo’nun CEO’su Jen Philippe Imparato, markanın başına geldiğinden beri otomobil tutkusunu hissettiriyor ve modellerin, İtalyan markanın görkemli geçmişine daha yakışır olması için büyük çaba gösteriyor. Bizlere geçen yıldan bu yana bahsettiği süper sürprizi ise nihayet ortaya çıktı. 56 yıl öncesinde dünyanın en güzel otomobillerinden biri olarak kabul edilen Franco Scaglione tasarımı T33 Stradale’ye yeni baştasarımcı Alejandro Mesonero-Romanos dokunuşuyla ultra-moden ‘klasik’ yorumu geldi.

Arkasındaki V8 motoruyla 230 HP, 700 kg ağırlığı, 260 km/h hızlara kadar adeta uçuruyor. Ayrıca 6 saniyenin altında 0-100 km/h akselerasyona sahip sürüş dinamiği sunuyor. Alfa Romeo’nun yeni şekli, Stelvio ve Giulia'nın Quadrifoglio’larındaki Ferrari’nin geliştirdiği 2,9 litrelik V6’sının modifiyeli Twin Turbo benzinli motoruyla 620’den fazla beygir gücünü arka tekerlerine veriyor.

1,5 tonluk boş ağırlığıyla orijinalinden iki misli fazla olsa da; cW 0,375 aerodinamizmi, elektronik sınırlı kaymalı diferansiyel ve 8-ileri DCT şanzımanla 0-100 km/h için 3 saniyenin altında bir zamana ve maksimum hızda da 333 km/h’ye sahip. Üstelik 100-0 km/h deselerasyon ve tam duruşa kadar kırmızı, sarı veya siyah kaliperleriyle sadece 33 metreye ihtiyaç duyuyor. Elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaymalı diferansiyel, optimum çekiş

Arese'deki Alfa-Romeo fabrikasının içindeki özel araç üretim merkezi Bottega departmanında müşterilere fabrika şasisi üzerinde kendi gövdelerini yaratma imkanı tanınmış. Bu özel üretim atölyesiyle 33 tane Stradale, tümüyle kişiselleştirilerek koleksiyoner ve Alfisti’lerden oluşan potansiyel alıcıların istedikleri şekillerde, hiç biri diğerine benzememek üzere tam 14 ayda hazırlanmış. Centro Stile Alfa Romeo’nun uzun yıllardır çıkardığı bu ilk süper spor otomobilinin çizimleri görüldüğü anda da hepsi 3’er milyon Euro’ya satılmış.

4.637 mm uzunluk ve aynalarıyla 2.171 mm genişliğindeki yeni 33’ün Tributo ve Alfa Corse donanımları, 60’ların Tipo 33’leri gibi kırmızı ve beyaz karışık Rosso Alfa, kraliyet mavisi ve Rosso Villa d'Este renkleri seçilmiş. Görünür karbon fiber gövde panelleri ve farklı hava girişi konfigürasyonları müşteriler tarafından seçilmiş. Yanlardaki Quadrifoglio ve Autodelta logoları, ön Alfa kalbi panjurunun klasik veya modern bir üç boyutlu yapısı, arkadaki Alfa Romeo imzasında siyah, altın veya gümüş seçenekler, 20 inç alaşım jantlar, çift egzost çıkışında fırçalanmış krom veya siyah kaplama ve ZAR harfleriyle 10533 rakamlarını içeren VIN araç kimlik numarasının seçimi de aracı sipariş edenlerin tercihlerine bırakılmış. Elbette öndeki 245/35 R20 ve arkadaki 305/30 R20 lastikleri de değiştirilebiliyor.

‘YEŞİL’ SEÇENEĞİ DE HAZIR

Elektrikli motor isteyen bir iki müşteri için de hayır denmemiş ve 800 Volt mimarisinde bir Stradale 33 Elektro da hazırlanmış. 450 km menzilli brüt 102 net 90 kWh’lık bataryalı, 2,1 tonluk boş ağırlığına rağmen 552 kW 750 HP ile tüm dinamizm verileri içten yanmalı haliyle aynı bir ‘yeşil’ seçenek de ortaya çıkarılmış.

Bu arada: 2,7 metrelik dingil mesafesinin üstünde 1.226 mm alçacık gövdesindeki dinamik kanatları ve yukarı açılan kapıları olan Alfa Romeo 33 Stradale'nin üretiminin gelecek yıl Carrozzeria Touring Superleggera'da gerçekleştirileceğini de belirtelim. Üretimini zorlaştıran düz spoyler dudaklı arka kısmı, yuvarlak arka ışıkları, süper spor otomobil karakterini vurgularken geçmişi bire bir hatırlatan gövdesi, CFD analizler ve rüzgar tüneli testleri sonucunda en aerodinamik optimizasyonla hazırlanmış. Farlarındaki hava girişleri ve dış ayna destekleriyle yan hava akışını düzenliyor.

Deri alüminyum ögelerin kullanıldığı kabin içinde Tributo versiyonuyla tarihi modelin tasarım öğeleri yeniden yorumlanırken; sade ve sportif Alfa Corse’de karbon fiber ve Alcantara kullanılmış. Direksiyon simidi, Tributo’da alüminyumdan, Alfa Corse’de volan karbon fiberden yapılmış. Üç boyutlu teleskopik bir tasarıma sahip gösterge paneli ve merkezi gösterge de sanat eseri gibi duruyor. Mekanik anahtarlı konsolda geri çekilebilir bir ekran da tasarım harikası… Koltuk dizaynında retro hava olsa da, iç mekanın zarif modernliği bozulmamış.

Alüminyum çerçeveli H-şasisi, karbon fiber monokok kabini, karbon fiber ve aluminyumla birleşimi çatısı, polikarbonat arka camı, çift salıncaklı aktif amortisörlü suspansiyonu, Assetto’dan ayarlanan 5 cm hidrolik kaldırmalı ön ucu… Yine, Launch Control fonksiyonu, Pista moduyla yarış sertliği ve Strada moduyla konfor ayarları, önde 6 arkada 4 pistonlu karbon fiber seramik kompozit monoblok diskli Brembo frenlerinin dozlamasının bireysel yapılandırılması, hepsi markanın sportifliğini vurgulamak için düşünülmüş.

Böylece fuoriserie özel modellerin üretimiyle süper fiyatlı süper Alfa’lar yeniden doğmaya başlıyor.