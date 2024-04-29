‘Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ilişkiler mükemmel’

İpek YEZDANİ

İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, geçen hafta İstanbul’daki Eataly’de "Üretim Değeri: Kapsayıcılık, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik" temalı “Italian Design Days (İtalyan Tasarım Günleri) 2024” etkinliği düzenledi. İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen tasarım günleri, tasarımın üretim sürecindeki rolüne ve bu sürecin nasıl kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir hale getirilmesine odaklanıyor.

İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente, İtalyan Tasarım Günleri ve Türkiye- İtalya ilişkilerine dair Hafta’nın sorularını yanıtladı:

İtalyan Tasarım Günleri 2024'ün teması “Üretim Değeri: Kapsayıcılık, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik.” Bu ne anlama geliyor?

İtalyan Tasarım Günleri, İtalyan tasarımını dünyaya tanıtmak için düzenleniyor. Bu etkinlik sekiz yıl önce ilk kez tasarlandığında, tema daha çok güzelliğe odaklanmıştı. Daha sonra fark ettik ki tasarımın anlamı aslında çok daha geniş ve üretim döngüsünü bir bütün olarak kapsıyor. Şu anda sürdürülebilir ekonominin öneminin, doğayı koruma ihtiyacının artık daha fazla farkındayız. Bu nedenle odağımızı bu yılın temasına kaydırdık: “Değer üretmek.” Bu da ürünün tasarımından, ürünün sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı bir şekilde tasarımına geçmek anlamına geliyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

2024'ün teması açıklandığından beri, İtalya’nın İstanbul'daki aktörleriyle birlikte - İtalyan Ticaret Odası Ajansı Ofisi (ITA), İtalyan Kültür Enstitüsü (ICI) ve Yurtdışındaki İtalyanlar Komitesi (ComItEs), bu temanın üç yönünü kapsayacak şekilde üç etkinlik tasarladık. Biz başkonsolosluk ve ITA olarak tasarımı ekonomik perspektiften sunmayı tercih eden ICI, konunun tarihi ve kültürel yönlerine odaklandı. Bu etkinliğin İtalyan toplumu için olduğu gibi Türk toplumu için de önemli olduğunu düşünüyorum. Üretimin gerçek değerine giderek daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Sürdürülebilir olmak açısından çevreyi koruyabilen ve emisyonları azaltabilen döngüsel ekonominin bir parçası olabilecek yeni bir tasarım fikrine ihtiyaç duyuyoruz.

İstanbul'da ne tür kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyorsunuz?

İtalya Başkonsolosluğu olarak, İstanbul'daki İtalyan Kültür Enstitüsü ile işbirliği içinde ve Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliği'nin himayesinde, İtalyan kültürünü tanıtmayı amaçlayan çok sayıda kültürel etkinlik düzenliyoruz. İtalyan Tasarım Günleri, aynı zamanda İtalyan Mutfağı Haftası (Kasım ayında), İtalyan Çağdaş Sanat (Eylül ayında) ve “Made in Italy” Günü (Nisan ayında). Etkinliklerimizin çoğu Hem Türkçe hem İtalyanca gerçekleşiyor ve Türkçe konuşan bir kişi tarafından da keyifle izlenebiliyor.

Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler nasıl?

Mükemmel. İki ülke 2023 yılında 25 milyar euro'nun üzerinde bir ticaret alışverişi gerçekleştirdi. İtalya, Türkiye’nin, dünya çapında beşinci, Avrupa Birliği düzeyinde 2’nci ve Akdeniz bölgesinde birinci en büyük ticaret ortağı konumunda. İtalya, Türkiye’ye daha çok makine ve mekanik ekipman, motorlu taşıtlar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, plastik, değerli ve yarı değerli taşıtlar ihraç ediyor. Türkiye ise İtalya’ya traktörler ve yedek parçaları, makine ve mekanik ekipmanlar, elektrik elektrikli ve elektronik ekipmanlar ve elektronik ekipman ve hammadde ihraç ediyor. Türkiye, İtalyan malları ve yarı mamulleri için sadece nihai bir pazar değil, aynı zamanda geniş bir coğrafi alandan (Orta Asya, Doğu Avrupa ve Akdeniz Bölgesi gibi) ziyaretçi çekebilen bir merkez.

Türkiye’de şu anda kaç İtalyan firması yer alıyor? Karşılıklı yatırım fırsatları neler?

Şu anda Türkiye’de yaklaşık 500 İtalyan firması bulunuyor. Büyük İtalyan imalatçıları, Türkiye'nin başlıca sanayi bölgelerinde üretim tesisleri kurdu ve bu İtalyan şirketleri çoğu zaman bulundukları bölgelerdeki altyapı çalışmalarına da destek oldular. Her iki ülkede de gerçekten de çift yönlü çok büyük yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye, Avrupalı şirketlerden gelecek doğrudan yatırım akışında en cazip beş ülke arasında bulunuyor. Türkiye’deki doğrudan İtalyan yatırımı 6 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlar daha çok tekstil, kimya ve otomotiv sektörüne yapılmış durumda. Ekonomik ilişkilerimizi daha da artırmaya yönelik bağlılığımız çok güçlü. Ekonomik konular, İtalyan Başbakanı Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son görüşmesinde de olduğu gibi genellikle liderler arasındaki görüşmelerin de merkezinde yer alıyor.