Ya TikTok aniden yok olursa?

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya uygulaması TikTok'u, "eyalet sakinlerinin özel bilgilerini ifşa edilmesini önleme gerekçesiyle" yasakladı.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni eyalet yasasının ihlal edilmesi durumunda, TikTok uygulamasını sunan Google Play Store ve App Store gibi platformlar, günlük 10 bin dolara kadar para cezası ödemek zorunda kalacak.

Çinli internet şirketi ByteDance'ın sahibi olduğu uygulama ilk olarak Ağustos 2018'de ABD’ye geldi. İki ay sonra TikTok; Facebook, Instagram, Snapchat ve YouTube'u geride bırakarak ABD’de en çok indirilen uygulama oldu. TikTok o zamandan bu yana, dipsiz bir içerik kuyusuna dönüştü.

TikTok'un, #FYP (For You page) algoritması, herhangi birini şöhrete ulaştırabiliyor.

Örneğin, Charli D'Amelio (@charlidamelio), @movewithjoy ile dans ettiği bir video düetini yayınladıktan sonra birkaç saat içinde 10 bin takipçi topladı. D'Amelio şu anda ABD’de en çok takip edilen TikTok kullanıcısı konumunda.

Bugünlerde ise gündeme gelen soru şu: Eğer #FYP'lerimiz yani ‘For You Page’ algoritmaları aniden sessizliğe bürünürse ne olur?

Vogue Dergisi bu soruyu ‘TikTok Boom: China's Dynamite App and the Superpower Race for Social Media’ kitabının yazarı gazeteci Chris Stokel-Walker’a sormuş ve bakın Stokel-Walker nasıl cevap vermiş…

SEÇİM YAPMAMAK BENİ RAHATLATIYOR

“YouTube'u takıntı haline getirdiğim için Tiktok’a yöneldim. Bu platformu bir gazeteci olarak ele almak için bir neden arıyordum. TikTok'un çalışma şekli ve içerik oluşturma kolaylığı ön plana çıkıyor. Algoritmanın beni nereye götürdüğünü görüyorum. TikTok’ta bir şey seçmek zorunda olmama fikrinden hoşlanıyorum. Netflix'i açtığınızda ve seçeneklerle karşı karşıya kaldığınızda yaşadığınız bir tür felç var. TikTok ile bunu yaşamıyorsunuz. Sizin için seçiyor ve bu son derece rahatlatıcı.

TikTok’ta herkes her şeyi yapabilir ve kelimenin tam anlamıyla birkaç saat içinde popüler hale gelebilirsiniz. Andy Warhol'un 15 dakikalık şöhretinin YouTube gibi diğer platformlarda nasıl 15 saniyeye düştüğünü hep konuştuk. Ama aslında, TikTok'ta olduğunuzda, algoritma sayesinde milyonlarca insanın önüne çıkıyorsunuz. Bu platformun olumsuz yanı ise, popülerlik açısından ne olacağına hazırlıksız olmanız olabilir.”

POLİTİKACILAR BU PLATFORMLARLA BÜYÜMEDİLER

“Politikacılarımız bu platformlarla büyümediler, bu nedenle doğal olarak bu platformların nasıl çalıştığını anlamaları zor. Dolayısıyla eleştirilerinin veya sorularının TikTok'a zarar verdiğini düşünüyorum; bu yaklaşım aynı zamanda sosyal medyadan korunmaya ihtiyacı olan vatandaşlara da zarar veriyor. Sonuçta, TikTok'ta olduğu gibi Instagram, Twitter ya da YouTube'a da çok fazla veri teslim ediyoruz. Aslında gerçek olan şu ki, bugüne kadar büyük teknolojiyle ilgili sorunlar hakkında konuşmak için hiç zaman harcamadık.”

ÇOCUKLAR YOUTUBER OLMAK İSTİYOR

“Viral olma düşüncesi neredeyse piyangoyu kazanmak gibi. Bence işin temelinde yatan şey bu. İçerik oluşturmak, son on yıldır bir kariyer olarak görülüyor. Artık çocuklar, astronottan çok YouTuber olmak istiyor. Bu platformlarda para kazanılabildiklerini görüyorlar. Dolayısıyla insanlar bu işi çok daha ciddiye almaya başladı."