İstanbul Havalimanı’nda iki üst düzey atama

İGA İstanbul Havalimanı, kurumsal yapı ve iş süreçlerini daha da geliştirerek, yenilikçi çözümlerle havalimanı deneyimini daha ileriye taşımak için yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Küresel rekabetin dinamiklerine uyum sağlayarak, kurumsal güçlenmeyi temel alan ve bu eksende büyümesini sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, yönetim kadrosuna katılan yeni isimlerle güçleniyor ve global arenadaki varlığını daha da sağlamlaştırıyor.

İGA’da ilk değişiklik Kurumsal İlişkiler biriminde yaşandı. 2014’den bu yana da havacılık sektöründe çok önemli görevlerde bulunan, 2018’den bu yana da İGA İstanbul Havalimanı’nda, Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Turgay Yaman, Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

1982 yılında İstanbul’da doğan Yaman, 2005'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan, evli ve üç kız çocuğu babası olan Yaman, Şubat 2018'de başlayan İGA İstanbul Havalimanı, Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevinin öncesinde, mali müşavirlik ruhsatına sahip olarak birçok firmaya yatırım ve yönetim danışmanlığı verdi ve bazı firmalarda üst düzey yöneticilikler yaptı. Havacılık sektörüne 2014 yılında TAV Havalimanları Holding bünyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı göreviyle adım atan, sonrasında Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüten Yaman, ardından İGA İstanbul Havalimanı bünyesine katıldı.

Bir diğer atama ise dijital hizmetler tarafında gerçekleşti. Havacılık sektöründe 23 yılı geride bırakan ve yurtiçinde ve yurtdışında başarılı çalışmalara imza atan Server Aydın, Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı. 1995’te İngiltere’deki Kent Üniversitesi İşletme Bilimi bölümünden mezun olan Aydın, Avustralya Deaking Üniversitesi’nde ticaret alanında yüksek lisansı yaptı, 2023 yılında ise Maltepe Üniversitesi’nde MBA derecesini tamamladı.

İş hayatına ise 2001-2004 yılları arasında Fraport Antalya Havalimanı’nda Pazarlama Müdürü olarak başlayan Aydın, sonrasında 2004-2008 arasında Türk Hava Yolları (THY) Yer İşletme Başkanlığı, İskandinavya Direktörlüğü ile Afrika ve Batı Avrupa Bölge Müdürlüğü, 2008-2012 yılları arasında Sabiha Göçken Havalimanı’nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2012-2016 arasında havacılık sektöründe global pazara adım atarak Sunexpress Havayolları’nın Almanya Genel Müdürü, grubun Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Aydın, 2016-2017 arasında Ürdün Kraliyet Havayolları’nda Ticaret ve Dijitalizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2017’den 2021 yılına kadar Ayla Oasis Development şirketinin Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini başarıyla sürdüren Server Aydın, 2021-2023 yılları arasında Plaza Premium Group’un Hindistan ve Güney Asya Operasyonlarından Sorumlu Direktörlüğünü sürdürdü, Ağustos 2023’ten Mart 2024’e kadar ise Plaza Premium Group bünyesinde yer alan Abu Dhabi Havalimanı’nın Genel Müdürlüğünü yaptı.