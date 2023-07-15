Royal Air Maroc, İstanbul Havalimanı’na kargo uçuşlarına başladı
İGA İstanbul Havalimanı’nın 18. havayolu kargo şirketi Royal Air Maroc oldu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Fas’ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Royal Air Maroc, İGA İstanbul Havalimanı’na kargo uçuşlarına başladı. Şirketin ilk uçağı İstanbul Havalimanı’na saat 13.00 sıralarında indi. Royal Air Maroc uçuşlarını Boeing -767 tipi kargo uçakları ile seferlerini yapacak.
Öte yandan 2022 yılında yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin ton kargo elleçlenen İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde, 2019 yılında 11 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunurken, 2023 yılının Temmuz ayı itibarıyla operasyon gerçekleştiren kargo hava yolu şirketi sayısı 18’e yükseldi. İlk açıldığında 4 milyon ton kargo kapasitesine sahipti.