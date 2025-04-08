2024’te 10 milyar ciroya ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu, bu yıl liderliği hedefliyor

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

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Doğanlar Mobilya Grubu olarak, küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde geçen 2024 yılını, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle başarıyla tamamladıklarına dikkat çeken Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan; “Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak gibi sevilen markaları bünyesinde bulunduran Grup Şirketimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik dikkat çekici bir artışla 10 milyar TL ciroya ulaşarak sektördeki liderliğini perçinledi. 65 yeni satış noktası açarak mağaza sayısını 795'e çıkaran Grubumuz, kurumsal satış departmanının etkin çalışmalarıyla uluslararası arenadaki varlığını da güçlendirerek faaliyet gösterdiği ülke sayısını 45'ten 60'a yükseltti” şeklinde konuştu.

2024 yılında, enflasyon muhasebesi dahil 11,8 milyar TL hasılat elde etiklerini belirten İsmail Doğan; “Şirketimiz; 3,6 milyar TL brüt kar ile yüzde 30 brüt kar marjı korundu ve 867 milyon TL FAVÖK elde edildi. 65 net satış noktası büyümesiyle yurt içinde 685, yurt dışında 110 olmak üzere toplam 795 satış noktasına ulaştık. Satış noktası sayısını yüzde 9, satış alanını ise yüzde 7,5 büyüttük. İhracat payımız ise yüzde 6 olarak gerçekleşti” dedi.

‘Sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket ediyoruz’

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge yatırımlarına değinen Doğan; “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, 2024 yılında Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız 106.631.995 TL'lik yatırımla sektördeki öncü konumunu daha da sağlamlaştırdık. Maltepe, Düzce ve Çanakkale'deki ileri teknolojiyle donatılmış Tasarım Merkezleri'nde VR/AR uygulamaları ve yapay zeka destekli sistemlerle tasarım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırdık. Sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket eden Grubumuz, geri dönüşüm kumaş kullanımı ve biobazlı sunta gibi çevre dostu malzemeleri üretim süreçlerine entegre etti. Üretim tesislerine kurulan 9.542 kWp gücündeki GES sistemleri ile enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladık” şeklinde konuştu.

Öte yandan operasyonel yatırımlar ve dijital dönüşüm alanlarında da yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Doğan; "2024 yılında, operasyonel yatırımların büyük ölçüde tamamlanmasına odaklanıldı. Düzce ve Biga'daki üretim tesislerinin çatılarında GES yatırımları devreye alındı. Üretim süreçlerinde robotik süreçler ve MES-SCADA sistemleri kullanıldı. Tesislerdeki bina ve depo yatırımları tamamlanarak kapasite artırıldı. İzmir'de başlatılan uçtan uca nitelikli teslimat projesi diğer bölgelere yaygınlaştırılmaya başlandı. Dijital dönüşüm alanında da önemli adımlar atıldı. Mobilya sektöründe ilk olan Rise With SAP HANA projesi ile tüm iş süreçlerini bulut ortamına taşıyarak süreçlerini verimli hale getirerek pazarın değişkenlerine hızlı uyum sağlayan bir altyapı kurma çalışmalarını başlattı. Robotic Süreç Otomasyonu (RPA) projeleri hayata geçirildi, Sanal Asistan uygulaması devreye alındı ve yapay zeka uygulamaları süreçlere adapte edildi” dedi.

‘2025 Hedeflerimizde sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz’

Doğanlar Mobilya Grubu’nun, 2025 yılında sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedeflerini dengeleyerek sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Doğan; “ Artan maliyetlere karşı tedarikçi ağını genişleterek ve uzun vadeli anlaşmalar yaparak maliyetleri kontrol altında tutmayı, nakit akışını etkin yönetmeyi, bayileşme stratejisiyle satış ağını genişletmeyi ve dijitalleşmeye yatırım yaparak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Grubumuz, 2025 yılında 14,4 milyar TL satış geliri ve var olan mağazalara ek 40-50 yeni satış noktası hedefiyle büyüme ivmesini sürdürmeyi planlıyor. Küresel Vizyon ve Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz ile sürdürülebilirliği iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 2024 yılında üretim tesislerine kurulan GES sistemleri ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyen Grubumuz, 2025 planları doğrultusunda tedarikçilere yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri ve atık azaltma projeleri gibi inisiyatiflerle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Küresel arenada lider bir oyuncu olma vizyonuyla hareket eden Grubumuz; Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi stratejik pazarlarda varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için pazar dinamiklerini titizlikle analiz eden Grubumuz, ABD'de Doğtaş, Avrupa ve Asya'da Kelebek, Afrika'da ise BİGA Home markalarıyla yerel pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler sunuyor”dedi.

2025 yılında 14,4 milyar liralık konsolide satış geliri hedeflediklerini dile getiren Doğan, mevcutlara ek olarak 40 ila 50 yeni satış noktası ve konsolide satış gelirlerinin yüzde 1 ila yüzde 1,5'i oranında yatırım harcaması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.