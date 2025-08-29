Akbaş, talep bulmayan sektörler güncellenir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın illerin potansiyelini harekete geçirmek için başlattığı ve her şehir için 4 öncelikli yatırım konusunun belirlendiği Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile ilgili değerlendirmede bulunan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop için belirlenen sektörlerden ikisinin kısa sürede karşılık bulacağına inandığını söyledi.

Sinop için öncelikli yatırım konusu olarak belirlenen sektörlerin açıklanması ardından Sinop’taki tüm aktörleri çağırarak Kalkınma Ajansı ile müşterek bilgilendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Akbaş, şunları söyledi:

“Dört ana başlıktan bir tanesi Yat Limanı, Diğeri Kapalı Devre Balıkçılık, Balık Yağının insan sağlığı için kullanımına uygun hale getirilmesiyle ilgili bir destek ve Endüstriyel Ahşap Mobilya üzerine var. Bunların tamamıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Zaman içinde bunlar karşılık bulursa ki bulacaklarını düşünüyorum. Kapalı Devre Balıkçılık ve Ahşap Ürünlerinin kısa vadede karşılık bulacağını umuyorum. Çünkü özellikle ahşap ürünlerinde Ayancık ilçesinde son dönemde ufak ufak kümelenmeler oldu. Bu destek onlara yeni bir ufuk açacaktır. Balıkçılıkla ilgili yine geçmiş dönemde de çok firmanın gayreti oldu. Dolayısıyla bu sektörde yıl içinde karşılık bulacaktır. Yat limanı biraz daha büyük bir yatırım. Yani yerelde bir işletmenin hemen ben bir yat limanı yapayım diyebileceği durum değil. Yani bu çok kısa vade de olacak bir şey değil. Balık yağının insan kullanımıyla alakalı olan yatırımda bu yıl olmasa bile programda kalırsa seneye karşılık bulacağını düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili geçmiş dönemde Sinop’ta birkaç girişim oldu. Tabi o zamanki destekler bunun desteklenmesine çok karşı gelmiyordu. Yeterli gelmiyordu. Ve başarı elde edilemedi Ama kapalı devre balıkçılık ve mobilya ahşap ürünleri üretimi bu sene karşılık bulur. Ayrıca bu sektörler taleplerin gelmesi ya da gelmemesine yönelik her yıl güncellenebildiğini Kalkınma Ajansı’ndan öğrendik. Eğer karşılık bulur ya da bulmazsa her yıl yeniden Bakanlığa bildirme suretiyle yenilenmesi yapılacak.”