Altunkaya: "“Altunsa ve Mahmood ile globale imzamızı atıyoruz”
Gıda, içecek, tarım, hayvancılık, kişisel bakım, hijyen, lojistik, ambalaj ve tekstil gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Altunkaya Şirketler Grubu, 45 yıllık tecrübesiyle “Hayatın Her Alanında” sloganıyla dünya genelinde tüketicilere yenilikçi ve kaliteli ürünler sunmayı hedefliyor. Grup aynı zamanda İSO’nun Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi ve TİM’in Türkiye’nin En çok İhracat Yapan Şirketi Listesinde şirketleriyle temsil ediliyor.
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Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, gıda sektörünün büyüme stratejilerinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Altunsa ve Mahmood gibi pazara yön veren, yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunan iki önemli markaya sahip olmanın avantajlarını yaşıyoruz” dedi.
Gıda sektöründeki markaları hakkında bilgiler veren Mahsum Altunkaya, Altunsa’nın geniş ürün yelpazesi içinde toz içecek, süt tozu, domates salçası, yemeklik yağ çeşitleri, makarna, konserve gıdalar, bakliyat ve hububat gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra soslar, kahvaltılık ürünler ve pastacılık malzemelerinin yer aldığını iletti.
Hem ev mutfaklarına hem de endüstriyel mutfaklara hitap eden bu çeşitliliğin kalite ve lezzeti bir arada sunduğunu vurgulayan Altunkaya, Mahmood markası hakkında da şu bilgileri verdi: “Mahmood Rice, özellikle basmati pirinç başta olmak üzere farklı pirinç çeşitleriyle global pazarda yoğun ilgi görüyor.
Mahmood Tea, siyah ve yeşil çay çeşitleriyle her damak zevkine hitap ederken, Mahmood Coffee, instant kahve, geleneksel Türk kahvesi ve yeni trend kahve çeşitleriyle kahve severe hizmet ediyor. Türkiye’nin son 10 yıldır en fazla ihracat gerçekleştiren markası olan Altunsa, bu başarısıyla global pazardaki itibarı ve tüketiciler tarafından yüksek tercih edilme oranını kanıtladı.”
Mahmood Coffee’nin, kahve pazarındaki güçlü konumunu sürekli yeni yatırımlarla büyüttüğüne dikkat çeken Mahsum Altunkaya, “İnovatif yaklaşımlarıyla tüketicilerin beğenisini kazanan Mahmood Coffee, 3'ü 1 arada, 3'ü 1 arada sütlü köpüklü, 2'si 1 arada gibi mix kahve çeşitlerinin yanı sıra gold, klasik, cappuccino, Türk kahvesi ve dibek kahvesi gibi farklı lezzetlerle raflarda yerini alıyor. Markanın yeni ürün gamı olarak soğuk kahve kategorisine eklenen Latte ve Mocha çeşitleri, tüketiciler tarafından kısa sürede beğenildi. Mahmood Coffee, sıcak kahvelerde yakaladığı başarıyı soğuk kahve segmentinde de tekrarlamayı hedefliyor” dedi.
50 ülkede tüketicilerle buluşan Mahmood Tea’nin ise geleneksel çay lezzetlerini modern üretim teknikleriyle birleştirerek çay sektöründe fark yarattığını öne süren Maksum Altunkaya, “Sri Lanka'nın seçkin çay çiftliklerinden özenle seçilen çay yaprakları, titiz kontrol süreçlerinden geçerek yüksek kaliteli ürünler haline getiriliyor. Geleneksel siyah ve yeşil çay çeşitlerine ek olarak, bitki çayı ve meyve çayı gibi yenilikçi seçeneklerle ürün yelpazesini sürekli genişleten Mahmood Tea, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla güven ve lezzeti bir araya getiriyor” diye konuştu.
“Sonsepet: e-ticaretin güvenilir adresi oldu”
Son olarak e-ticaret platformları Sonsepet hakkında da bilgiler veren Maksum Altunkaya, şunları kaydetti: “e-ticaret platformumuz Sonsepet online alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar için güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en büyük online alışveriş siteleri arasında yer alan Sonsepet, Altunkaya güvencesiyle kaliteli ürünleri geniş bir yelpazede tüketiciyle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatlar, kaliteli ürünler, kolay iade ve değişim imkanı, hızlı teslimat ve güvenli ödeme seçenekleri ile alışverişinizi en verimli şekilde yapmanızı sağlıyoruz.”