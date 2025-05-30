Altunkaya: "“Altunsa ve Mahmood ile globale imzamızı atıyoruz”

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Altunkaya Şirketler Grubu Yö­netim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, gıda sektörünün bü­yüme stratejilerinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirte­rek, “Altunsa ve Mahmood gi­bi pazara yön veren, yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunan iki önemli markaya sahip olma­nın avantajlarını yaşıyoruz” dedi.

Gıda sektöründeki markaları hakkında bilgiler veren Mahsum Altunkaya, Altunsa’nın geniş ürün yelpazesi içinde toz içecek, süt tozu, domates salçası, yemek­lik yağ çeşitleri, makarna, kon­serve gıdalar, bakliyat ve hububat gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra soslar, kahvaltılık ürünler ve pastacılık malzemelerinin yer al­dığını iletti.

Hem ev mutfakları­na hem de endüstriyel mutfakla­ra hitap eden bu çeşitliliğin kali­te ve lezzeti bir arada sunduğunu vurgulayan Altunkaya, Mahmo­od markası hakkında da şu bilgi­leri verdi: “Mahmood Rice, özel­likle basmati pirinç başta olmak üzere farklı pirinç çeşitleriyle global pazarda yoğun ilgi görü­yor.

Mahmood Tea, siyah ve yeşil çay çeşitleriyle her damak zev­kine hitap ederken, Mahmood Coffee, instant kahve, geleneksel Türk kahvesi ve yeni trend kahve çeşitleriyle kahve severe hizmet ediyor. Türkiye’nin son 10 yıl­dır en fazla ihracat gerçekleşti­ren markası olan Altunsa, bu ba­şarısıyla global pazardaki itibarı ve tüketiciler tarafından yüksek tercih edilme oranını kanıtladı.”

Mahmood Coffee’nin, kah­ve pazarındaki güçlü konumu­nu sürekli yeni yatırımlarla bü­yüttüğüne dikkat çeken Mahsum Altunkaya, “İnovatif yaklaşım­larıyla tüketicilerin beğenisini kazanan Mahmood Coffee, 3'ü 1 arada, 3'ü 1 arada sütlü köpük­lü, 2'si 1 arada gibi mix kahve çe­şitlerinin yanı sıra gold, klasik, cappuccino, Türk kahvesi ve di­bek kahvesi gibi farklı lezzetler­le raflarda yerini alıyor. Marka­nın yeni ürün gamı olarak soğuk kahve kategorisine eklenen Lat­te ve Mocha çeşitleri, tüketiciler tarafından kısa sürede beğenil­di. Mahmood Coffee, sıcak kah­velerde yakaladığı başarıyı soğuk kahve segmentinde de tekrarla­mayı hedefliyor” dedi.

50 ülkede tüketicilerle buluşan Mahmo­od Tea’nin ise geleneksel çay lez­zetlerini modern üretim teknik­leriyle birleştirerek çay sektö­ründe fark yarattığını öne süren Maksum Altunkaya, “Sri Lan­ka'nın seçkin çay çiftliklerinden özenle seçilen çay yaprakları, ti­tiz kontrol süreçlerinden geçe­rek yüksek kaliteli ürünler hali­ne getiriliyor. Geleneksel siyah ve yeşil çay çeşitlerine ek olarak, bitki çayı ve meyve çayı gibi yeni­likçi seçeneklerle ürün yelpaze­sini sürekli genişleten Mahmood Tea, çevreye duyarlı üretim anla­yışıyla güven ve lezzeti bir araya getiriyor” diye konuştu.

“Sonsepet: e-ticaretin güvenilir adresi oldu”

Son olarak e-ticaret platform­ları Sonsepet hakkında da bil­giler veren Maksum Altunka­ya, şunları kaydetti: “e-ticaret platformumuz Sonsepet online alışveriş yapmak isteyen kulla­nıcılar için güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi sunuyor. Tür­kiye'nin en büyük online alışve­riş siteleri arasında yer alan Son­sepet, Altunkaya güvencesiyle kaliteli ürünleri geniş bir yelpa­zede tüketiciyle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun fi­yatlar, kaliteli ürünler, kolay iade ve değişim imkanı, hızlı teslimat ve güvenli ödeme seçenekleri ile alışverişinizi en verimli şekilde yapmanızı sağlıyoruz.”