Arslan, meslek grubu görmezden gelinmesin

3568 Sayılı Yasanın yürürlüğe girişinin 36. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan Oda Başkanı Arslan, meslek yasalarının yıl dönümünü kutlamak için bir arada olduklarını belirterek “Bu programlar aynı zamanda mesleğimizin sorunlarını dile getirme, çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşma ve mesleki birlikteliğimizi pekiştirme adına çok kıymetlidir” dedi.

Programa sağlanan geniş katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine devam eden Arslan, “ Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelerin, dijital dönüşümün, vergi mevzuatların hızla değiştiği bir ortamda; Meslektaşlarımız yoğun iş yükü altında çalışmalarını sürdürmekte olup; Oda kurullarımız ve komisyonlarımızla birlikte bu yüklerin hafifletilmesi için mücadele vermekteyiz. Bu noktada, yakın zamanda meslek camiamızın en önemli gündemi olan “Enflasyon Düzeltmesi ’ne” özellikle değinmek istiyorum. 2025 yılı itibarıyla enflasyon düzeltmesi uygulaması yıllık hale getirilmiş olsa da, hala vergi etkisi devam etmektedir. Bu uygulamanın asıl amacından uzaklaştığını ve işletmelere yeni bir vergi yükü doğurduğunu açıkça göstermektedir. Bu yalnızca işletmeleri değil, süreci yürütmekle yükümlü olan meslek mensuplarını da ciddi şekilde zorlamaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Enflasyon düzeltmesi vergisiz olmalıdır” dedi.

Mesleklerinin çözüm bekleyen başlıca sorunlarına da değinen Arslan, yaşanabilir bir mali tatil istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Yaşanılabilir bir mali tatil için kapsamlı ve uygulanabilir bir yasal düzenleme şarttır. Mevcut haliyle bir tatilden bahsetmek mümkün değildir. Meslek mensuplarının verdiği hizmetlerde KDV oranı düşürülmeli, bu mümkün değilse tevkifat kapsamına alınmalı.

Kota ve kapasite uygulamasına geçilerek hem hizmet kalitesi korunmalı, hem de emeğin karşılığı güvence altına alınmalıdır. Ücret tarifeleri, iş yüküne ve zamana göre yeniden yapılandırılmalı, Meslek mensupları, KOBİ destekleri kapsamına alınmalı; ülke ekonomisine katkısı bu ölçüde olan bir meslek grubu görmezden gelinmemelidir. Nispi temsil sistemi, temsil adaletsizliği yarattığı için ya tamamen kaldırılmalı ya da yeniden düzenlenmelidir. Sürekli değişen mevzuatlar artık torba yasalarla değil, şeffaf ve anlaşılır biçimde yapılmalıdır.