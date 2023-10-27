ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Daha çok üretelim derken, dünyayı tükettik

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Nijer Eyaleti Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen “1. Nijer Eyaleti Yeşil Ekonomi Zirvesi ”ne katıldı.

Zirve’nin “Sürdürülebilir Tarım” başlıklı oturumunda konuşan Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği Türkiye İklim Dostu ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi’ni anlattı.

Nijerya’daki tüm kurumları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iklim krizine uyum konusunda edindiği deneyimden faydalanmaya davet eden Yılmaz, iklim krizinin tüm insanlığı etkilediğini bildirdi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmaktan söz ederken, gelinen noktada bugünün de risk altında olduğuna vurgu yapan Halil İbrahim Yılmaz, “Daha çok kazanmak için ne pahasına olursa olsun daha çok üretmeyi, daha çok üretmek için daha çok kaynak tüketmeyi tercih ettiğimiz 20’nci yüzyıl boyunca inanılmaz derecede üretkendik. Ancak bu kazancın bir de kaybı oldu, bu büyük başarıya ulaşırken yaptığımız hatalar sebebiyle iklim krizine yol açtık. Daha çok üretelim derken, dünyayı tükettik” dedi.

“Küresel Tarım Eylem Planına ihtiyaç var”

Dünyada tarım arazilerinin giderek azaldığını ve kalan arazilerin de kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Yılmaz, 2050 yılına kadar tahmin edilen nüfus artışını karşılayabilmek için gıda üretiminin en az yüzde 60 artması gerektiğini belirtti.

Ekosistemin giderek bozulduğunu ve biyoçeşitlilik kaybının yaşandığını dile getiren Halil İbrahim Yılmaz, tarımdaki sürdürülebilirliğin ise teknolojiye erişim ile mümkün olduğunu bildirdi.

Bu sorunların aşılması için Küresel Tarım Eylem Planına ihtiyaç olduğunun altını çizen Yılmaz, Yılmaz, tarımla uğraşan kesimlerin yeni teknolojileri benimseyip kullanabilecek bilinç ve donanıma sahip olmalarının önemine de dikkati çekti.

“Nijer Eyaleti için Yeşil Gelecek ve Yeşil Üretim” programının Nijer için diğer ülkelerle işbirliği ve kalkınma fırsatlarını getirdiğini söyleyen Yılmaz, “Ülkeler farklı olabilir, ancak dünya bir tane ve iklim bir bütün. Dolayısıyla dünyamızın ve üzerinde yaşayan tüm canlıların karşısında büyüyen iklim krizi tehlikesi ile mücadele için bir dakika bile kaybetmeden güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor” dedi.