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Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan, sorunları gündeme getirdi

Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan, Başkan Yardımcılığını yürüttüğü Kobi Politikaları Kurul toplantısına katıldı.

Haber Merkezi
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Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan, sorunları gündeme getirdi
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Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan, Başkan Yardımcılığını yürüttüğü Kobi Politikaları Kurul toplantısına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda KOBİ’lerin sorunlarına yönelik sorun ve çözüm önerileri ele alınarak tartışıldı.

Başkan Aslan yaptığı konuşmada,  finans erişiminde yaşanan sorunları,
işletme maliyet kalemlerinden enerjinin yüksekliğinden kaynaklanan sorunları, sektörlerin ihtiyacı vasıflı vasıfsız personel ihtiyacından kaynaklanan sorunları gündeme taşıyarak tartışmaya açtı. Toplantı sonunda elde edilecek görüş ve öneriler bir rapor haline getirilerek ilgili Bakanlıklara iletilecek.

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