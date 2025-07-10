Bisse YKB Mustafa Kefeli: İstanbul’da asgari ücret 50 bin lira olmalı!

Hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, CNBC-e’de katıldığı yayında bölgesel asgari ücret uygulanması gerektiğini savundu. Kefeli, İstanbul’da asgari ücretin çok az olduğunu belirtirken, dünyada da örneklerin bu şekilde olduğunu belirtti. Hazır giyim sektörüne yönelik değerlendirmelerinde de Kefeli, sektörde yurt dışına yönelen üretimin geri döneceğini öngördü.

Kefeli’nin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

“Dünyada bir daralma var. Hazır giyim herhalde asrın en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Tabi bu bize bir şeyi daha öğretiyor. Bir yavaş yavaş fasonculuktan çıkıyoruz. Çıktı sayılır. Artık markalaşacağız, başka çaremiz yok. Zaten öğrendik, kaliteyi öğrendik, çok iyiyiz şu anda, biz İtalya’nın önündeyiz. Dinamizmimiz çok iyi, ekibimizi çok iyi. Tasarımcılarımız yetişti. Bakın Türkiye’de taklit mal bulamazsınız artık. Kaliteli tasarımcılarımız.

Hazır giyimi ne bekliyor?

Bundan 20 yıl önce İtalya Como’da bir kumaşçı bana dedi ki siz dedi çok şanslısınız. Daha gardırop dolduruyorsunuz, daha raf dolduruyorsunuz. Ben o zaman tam anlayamamıştım. Bugün artık herkesin dolapları dolu, raflar dolu. Yeni bir şey yapmamız lazım. Yeni ki alsın. Kimse ihtiyaçtan almıyor. Kendinizden pay biçin ihtiyaçtan bir şey alıyor musunuz? Tamamen yeni “aa çok güzelmiş” deyip.

“Mısır’a gidenler dönecek”

İlk altı ayda üretimde çok büyük sıkıntı oldu. Bizde tamamen Mısır’a gitti herkes. Fakat inşallah göreceğiz, hepsi geri gelecek. Daha önce de oldu. Mısır kolay değil. Tekrar buraya gelecek ve burada devletimizin yapması gereken ufak tefek regüle ayarları var. Nedir mesela, mutlaka ve mutlaka bölgesel asgari ücrete geçmeliyiz.

“İstanbul’da 5 bin liraya balkon tutabilir misin?”

Şöyle söyleyeyim; ben Artvinli’yim. Artvin’de bugün 5 bin liraya herhâlde villa tutarsın. İstanbul’da balkon tutabilir misin 5 bin liraya? Yediğin sebzenin, etin bunların da kilosu arasında yüzde 400-500 fark var.

Dünya böyle. Londra’da merkezinde saatlik ücret 16 pounddur. 100 km dışına çık 8 pounda düşüyor. 200 km dışına çık 6 pounda düşüyor saat ücreti. Almanya böyle, Fransa böyle, ABD böyle. Biz mutlaka buna geçmeliyiz.

“İstanbul’da 22 bin lira asgari ücret çok az”

Sendikalarımız biraz karşı çıkıyormuş; eşitlik ilkesi diye ama dünya böyle. Teşvik bölgelerimiz yok mu 6 bölgeden oluşuyor; aynı onu asgari ücrete uygulayın. Neden işlemesin? İstanbul’da 22 bin lira asgari ücret çok az, İstanbul’da 50 bin lira yapın. Ama bu gittikçe reele otursun."