Çelebi, destek seviyesi yüksek olacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon için öncelikli yatırım konusu olarak Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi, Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi, Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler ve Katma Değerli Ürünler İmalatı konularının belirlendiğini vurguladı. Çelebi, " Firmalarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu 4 sektördeki destek seviyesi en üst düzeyde olacak" dedi.

Yatırımlar, gelecek yıllarda değişebilir

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda konuyla ilgili düzenlenen toplantıya Başkan Erkut Çelebi, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ile her iki kurumun ilgilileri katıldı. Başkan Çelebi, Trabzon için 4 yatırım konusunun belirlendiğini, bu konuların sektörlerden gelen talepler doğrultusunda gelecek yıllarda değiştirilebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Trabzon için şu anda Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi, Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi, Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler ve Katma Değerli Ürünler İmalatı konuları üst düzey teşviklerden yararlanacak. DOKA ile yaptığımız toplantıda bu sektörlerde yapılabilecek projeler, talepler ve diğer konularla ilgili istişarede bulunduk. Bu 4 sektörde yapılacak yatırımlara, Sigorta Primi İşveren Hissesi ve Sigorta Primi İşçi Hissesi destekleri dışında en üst düzeyde teşvikler uygulanacak."