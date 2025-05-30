CEO'lar çalışanlardan 1300 kat fazla maaş aldı!

S&P 500 endeksindeki ABD’li dev şirketlerin CEO’ları 2024 yılında ortalama yüzde 9,7 maaşlarına zam alarak 17,1 milyon dolar kazandı.

Maaşlardaki artış, şirketlerin hisselerindeki yükseliş, kârlardaki artışla paralel olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirket çalışanlarının ortalama maaşı yüzde 1,7 arttı. Çalışanların ortalama maaşları 85 bin 419 dolar oldu.

Adaletsizlik arttı

CEO’ların maaş paketlerinde aylık maaş ödemesinden çok şirket hisseleri gelir sağlıyor. Uzmanlar, performansa endeksli olan bu sistemin yöneticiler için uzun vadeli başarıları desteklemek amacıyla getirildiğini belirtiyor.

CEO’ların performansa dayalı ödeme sistemleri üzerinden aldıkları maaşları şirketlerin uzun vadeli hedeflerini desteklemesi düşünülürken, çalışanlarla maaş farkını artıran bir durum oldu.

Uzmanlar, bu durumun adaletsizlik yaratırken, çalışan bağlılığı ve şirket verimliliğine olumsuz etki ettiğini savunuyor.

En çok kazanan CEO

Fortune'un haberine göre, 2024’te en yüksek maaş alan CEO elektroşok cihazları ve vücut kameraları üreten Axon Enterprises’ın kurucusu Rick Smith olurken, kazancı da 164,5 milyon dolar oldu. Şirket hisseleri geçen yıl iki katına çıkarken, geliri de üç yılda yüzde 30’dan fazla arttı.

Smith’i 87,4 milyon dolarlık kazancıyla GE Aerospace CEO’su Lawrence Culp, 74,6 milyon dolarlık geliriyle Apple CEO’su Tim Cook takip etti.

Carrier Global CEO’su David Gitlin 65,6 milyon dolar kazanırken, Netflix CEO’su Ted Sarandos da geçen yıl 61,9 milyon dolar kazandı.

Equilar verilerine göre, CEO’lara verilen hisse gelirleri ortalama yüzde 15 artarken, maaşlar sadece yüzde 4 yükseldi.

Çalışandan 1.300 kat fazla maaş

Araştırmada, listede yer alan şirketlerin yarısında, ortalama bir çalışanın CEO ile aynı parayı kazanmasının 192 yıl sürdüğü görülürken, COE ve çalışan maaş farkının en yüksek olduğu şirketler şu şekilde oldu:

Carnival Corp.: 1.300 kat

McDonald’s: 1.000 kat

Kadın CEO’lar fazla kazandı

Araştırmada yer alan 27 kadın CEO, 2024 yılında ortalama 20 milyon dolar kazanırken, erkek CEO'ların ortalaması olan 16,8 milyon dolardan biraz daha yüksek.

Utah Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Christy Glass'a göre, bu artış DEI (çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık) politikalarındaki genel duraksamayı telafi etmeye yetmiyor.

2024’te en çok kazanan kadın CEO’lar, 42,1 milyon dolarla Otis Worldwide CEO’su Judith Marks, 31,1 milyon dolarla Citigroup CEO’su Jane Fraser ve 31 milyon dolarla AMD CEO’su Lisa Su oldu.

Equilar’ın verilerine göre, 2024’te yöneticilere sunulan güvenlik harcamaları da ortalama 94 bin 276 dolara yükseldi. Artış, UnitedHealthCare CEO’suna yönelik silahlı saldırı sonrası artış gösterdi. Centene ve Intel, yönetici güvenliği için harcamalarını ciddi oranda artıran firmalar arasında yer aldı.