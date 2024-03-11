CEO'lar, iş dünyası için birleşti

CEO Platformu - Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEOP), üyeleri için itibar yönetimini destekleyen, networking ve gusto eğitim çalışmaları gerçekleştiren, basın-tanıtım çalışmalarında faal, üyelerinin etki alanını genişleten bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 100’e yakın üye Dernek Başkanı Haldun Pak liderliğinde bir araya geldi.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda gelişimi için kamunun değerli projelerinde de bir arada olmayı hedefleyen derneğin amaçları arasında, bölge ülkeleri ziyaret ederek ekonomik güç birliği yapmak ve kamunun projelerini iş dünyası ile buluşturmak yer alıyor.

Farklı kuşakları buluşturacak

Girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji ekosistemleri, inşaat ve gayrimenkul geliştirme, hizmet ve perakende alanlarında fark yaratacak iş birlikleri geliştirmeyi hedefleyen dernek, aynı zamanda gençleri erken yaşta iş dünyası ile buluşturarak, kuşaklar arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak iş birlikleri ortaya koymayı da amaçlıyor. Yeni jenerasyonların hayallerini destekleyecek bir stratejiyle hareket eden dernek, kurumsal bir marka gibi hareket ederek; çevik, etki alanı güçlü projelerle, güçlü basın ilişkileri ile içinde olduğu her sektöre fayda üretme misyonuyla faaliyetlerini sürdürecek. Bu anlamda Zamansız ve Hayal Gücü Merkezi ile iş birliğine başlayan dernek, genç CEO’lar yetiştirme konusunda da çalışmalarına başlıyor.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Haldun Pak, “Yeni dönemde, yeni başarı hikayelerine yine CEO Platformu altında yine sizlerle imza atmaya devam edeceğiz. CEO Platformu kurulduğu günden beri hem üyelerine hem topluma hem de ülke ekonomisine ivme kazandıran bir yapı olmak için çalışmakta. Yeni dönemde de üyelerimizin itibarını ve ortaya koyacakları faydaları toplumun her kesimi ile bir araya getirirken, basınla ilişkilerimizi de bir üst aşamaya çıkaracağız. Bölge ülkelere ziyaretlerimizi artıracak, farklı sektörler için hayata geçireceğimiz kurullarımızla etki alanı yüksek projelere imza atacağız.” dedi.

“Bölge ülkelerle ticari ilişkilerimizi zenginleştireceğiz”

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise şunları kaydetti: “Türkiye-Tunus arasındaki ikili ticaret hacmi 2020 yılında 1,09 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz, 2020 yılında Tunus'a 928 milyon Dolar (2019 yılında 887 milyon Dolar) ihracat gerçekleştirmiş. Tunus’la ilaç sanayisinden tarıma kadar ihracata dayalı politikalarımız sayesinde büyük bir ticari hacim öngörüyoruz. CEOP ile birlikte Tunus’la ticari ve kültürel iş birliklerini zenginleştireceğimize eminim.”

“Kıymeti bilinmeyen kavramlar toplumlardan uzaklaşır”

Yeni liderlik kavramı ve stratejileri konusunda açıklamalarda bulunan Biyolog ve Sinirbilim uzmanı Sinan Canan da “Yeni liderlik kavramının içerisinde yer alan pek çok değer bizim kadim topraklarımızın bilgelerinden edinilen öğretilerdir. Ancak kadim kavramının altının boşaltılmaması ve değerlerimize sahip çıkılması gerekmektedir. Ancak bu sayede kadimin desteği ile gelecekte bir olup, gençlerimizle ve liderlerimizle birlikte daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz.” şeklinde konuştu.