Dört yatırım Samsun sanayisine güç katacak

TSO Başkanı Murzioğlu, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yerel kaynakları harekete geçirmek ve istihdamı artırmak amacıyla yürürlüğe konulan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nı değerlendirdi. Murzioğlu, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan programı, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu yerelden güçlendiren, üretimi teşvik eden ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen son derece stratejik bir adım olarak nitelendirdi.

Samsun’un kalkınma rotası belli oldu

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın, yalnızca bugünü değil, Samsun’un gelecekteki ekonomik profilini şekillendirecek etkiler oluşturacağını ifade eden Murzioğlu, “Program çerçevesinde; silah ve silah parçaları üretimi, akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi, tıbbi cihaz üretimi desteklenecek. Bu durum hem mevcut sanayi kapasitemizi güçlendireceği gibi hem de kentimizin teknolojik dönüşümüne de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sektörler, sadece ekonomik büyüme potansiyeli açısından değil; nitelikli istihdam, yerli üretim, ihracat kapasitesinin artışı ve stratejik sanayi alanlarında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da çok kıymetlidir. Öte yandan belirlenen dört yatırım alanı, Samsun’un sanayi, savunma, sağlık ve otomotiv sektörlerinde önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir oyuncu olacağının da işaretidir” dedi.

İş birliğini artırmaya devam edeceğiz

Murzioğlu, Samsun’un; lojistik konumu, liman altyapısı, gelişmiş OSB’leri, üniversiteleri, yetişmiş insan kaynağı ve yatırım dostu iklimiyle Karadeniz’in üretim üssü olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Murzioğlu, “Bugün itibarıyla Samsun’da faal durumda bulunan 11 organize sanayi bölgesi ve Yeni OSB, kentimizin üretim kapasitesini katlayacak, yatırımcı ilgisini artıracak ve şehir ekonomisine büyük katkılar sunacaktır. Bu programla birlikte, sadece ekonomik değil; sosyal ve teknolojik kalkınmayı da mümkün kılacak bir sıçrama bekliyoruz.” diye konuştu.