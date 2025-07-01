Eldemir,” Havalimanı terminali yetersiz”

SAMSİAD, hazırladığı kapsamlı öneri raporuyla, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bir şehir vitrini olacak terminal tasarımı çağrısında bulundu. Dernek Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, şehre gelen ziyaretçilerin büyük bölümünün hava yolunu tercih ettiği, buna karşın mevcut terminalin bu ilgiyi karşılamada yetersiz kaldığını ifade etti.

Eldemir, önerdikleri yeni terminalde geniş ve konforlu bekleme alanları, Farklı uçuşlara aynı anda hizmet verebilecek modern kapı sistemleri, Kaliteli kafe ve restoranlar, Lounge hizmetleri, CIP ve VIP salonları, Yüksek teknolojili güvenlik ve yönlendirme sistemleri gibi özelliklerin bulunmasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Yeni terminalin sadece modern değil, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirten SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, “Güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemleri Engelli bireyler için engelsiz tasarımlar olmalı. Şehir içi ulaşımın güçlendirilmesi için mevcut tramvay hattının havalimanına kadar uzatılmalı. Böylece entegrasyon sayesinde havalimanına çevreci, konforlu ve çağdaş bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak” dedi.

Bölgenin stratejik önemi artıyor

SAMSİAD Başkanı açıklamasında, Samsun Havalimanı’nın yılda yaklaşık 1,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve gelişmiş seyrüsefer sistemleri sayesinde bölgedeki en güvenli iniş noktalarından biri olduğunu ifade ederek Baykar, Cherry, MKE gibi büyük yatırımların da bölgeye gelişiyle yolcu sayısında ciddi artış beklendiğini vurguladı.

Eldemir, açıklamasında yeni terminal için çalışmalara başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sürecin sadece teknik değil, katılımcı bir anlayışla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Yolcuların, iş insanlarının, havayolu firmalarının, yer hizmeti sağlayıcılarının, turizm ve kültür yetkililerinin görüşlerinin alınarak ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek “Samsun’a ve bölgemize yakışan, örnek gösterilecek, geleceği kucaklayan bir terminal için birlikte çalışmalıyız. Şehrimizin vizyonunu ve potansiyelini yansıtacak bu büyük adımı hep birlikte atmak istiyoruz”dedi.