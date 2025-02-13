Güven Mühendislik Makina, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız verecek

Kayseri OSB’de 12 bin metrekaresi kapalı 20 bin metrekare alanda, bünyesindeki güçlü CNC işleme ve NC tezgahları makine parkıyla üretim yapan Güven Mühendislik Makina, 2024 yılını 6 milyon doları ihracat gelirlerinden oluşan 15 milyon dolar ciro ile kapattı. 2025 yılında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, üretim kapasitesini artırmak ve ihracat pazarlarını genişletmek amacıyla stratejik hedefler belirleyen firma, Ar-Ge ve inovasyon ile mevcut ürünlerini geliştirmek ve yenilikçi çözümler sunmak için çalışmalara hız verecek. Proje sayısını yurtdışında da artırmayı hedefleyen firma, ihracatın artırılması için de mevcut pazarlarını genişletmeyi hedefliyor.

Güven Mühendislik Makina Genel Koordinatörü Murat Maviş, “Şu anda Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika, Norveç, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İngiltere, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025 yılında ihracat hacmimizi yüzde 10 artırmayı planlıyoruz. Üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirmek adına ERP sistemimizi geliştirmeye, veri odaklı üretim yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeye ve otomasyon yatırımlarımıza devam edeceğiz. Enerji tasarrufu, çevre dostu üretim teknikleri ve sürdürülebilir malzeme kullanımı konularında projeler geliştirerek üretim süreçlerimizi optimize edeceğiz” dedi.

“Yüksek verimli, dayanıklı ve entegre taşıma sistemleri geliştiriyoruz”

Güven Makina’nın mekanik üretim, elektrik üretimi, yazılım ve otomasyonunu kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Otomatik Taşıma Sistemleri alanında uzmanlaştığını belirten Murat Maviş, “Geliştirdiğimiz sistemler, üretim süreçlerini hızlandırmak, verimliliği artırmak ve iş gücü maliyetlerini optimize etmek amacıyla tasarlanıyor. 35’i Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 150 kişilik ekibimiz var. Bugüne kadar 58 Ar-Ge projesi tamamladık. 8 adet projenin çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan projelerden 7 adet tescillenmiş patentimiz var, 7 adet petentin ise tescil süreci devam ediyor. COROBO markası ile Amerika’da yaptığımız Akıllı Depolama Sistemi’de Ar-Ge projesi olarak devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarında başarıyla uyguladığımız taşıma sistemleri, üretimin farklı aşamalarında otomasyon destekli çözümler sunuyor. Yalnızca tekstil değil, farklı sektörlerde de yüksek verimli, dayanıklı ve entegre taşıma sistemleri geliştiriyoruz. Yaklaşık 25 yıldır fiber optik, enerji ve haberleşme kabloları imalatında kullanılan üretim hatları ve sarıcılar, boşaltıcılar, kablo çekicileri soğutma kanalları makinelerini üretiyoruz. Ayrıca marka tescilli Tam Otomatik Pet Şişe Şişirme Makineleri üretiyouz” diye konuştu.

“Çalışan memnuniyetini yüzde 90’a çıkaracağız”

Toplam cironun yüzde 23’ünü Ar-Ge'ye ayırdıklarını ve orta vadede bu payı yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini de aktaran Maviş, yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmeye devam edeceklerini de paylaştı. Çalışan memnuniyet oranını da yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarmaya çalıştıklarını belirten Maviş, okul, hastane gibi sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirerek, hem şirket içinde hem de toplumsal anlamda insana yatırım yapmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.