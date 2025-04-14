Halı İhracatçıları 2025 Yılının İlk Ticari Heyeti’nde Dubai’de

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Heyet kapsamında Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında Dubai’ye gelen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyesi firma temsilcileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan ithalatçılar ve zincir mağazaların temsilcileri ile ülkemizin halı ihracatını artırmak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı açıklamada sektörel ticaret heyetlerinin oldukça maliyet etkin ve faydalı etkinlikler olduğunu ve Ticaret Bakanlığı’nın desteklerinin de çok kıymetli olduğunu vurguladı. Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak son yıllarda Sektörel Ticaret Heyetlerini bütçe imkanları çerçevesinde oldukça etkin kullanmaya çalışıyoruz. Bu heyet faaliyetlerini, kısa sürede çok sayıda alıcı ile yüz yüze görüşme ve numuneler üzerinden somut ticari görüşmelere imkân verdiği için çok önemsiyoruz. Her yıl asgari 4 farklı organizasyonda 8 ayrı ülkeye heyet organize etmek yolunda yönetim kurulumuzun aldığı kararı, özenle uyguluyoruz. Belirlenen ülkeler ile ilgili üyelerimizden toplanan talepler ve Ticaret Bakanlığımızın onayı sonrasında gerçekleştirdiğimiz heyetlere katılan firmalar genellikle çok memnun kalıyorlar. Münferit olarak çok maliyetli ve uzun zaman alabilecek müşteri ziyaretleri yerine aynı gün görüşme salonundaki masalarına çok sayıda alıcıyı ayaklarına getiriyoruz. O ülkelerde yerleşik ticaret müşavirlerimiz, heyetlerimizin başarılı geçmesi adına ciddi gayret ve fedakârlık gösteriyorlar. Büyükelçi ve başkonsoloslarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Ticaret Bakanlığımız, heyet masraflarımızın finansmanı için çok büyük oranda finansal destek sunuyor. Bizlere düşen sadece salondaki masamızda yerimizi almak ve müşterilerimizi ağırlamak” dedi.



Dubai’deki programın arkasından Katar’a geçecek olan heyet, Katarın Başkenti Doha’da heyet faaliyetlerini tamamlayarak yurda dönecekler.