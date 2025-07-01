Hedef Bartın’ın üretim gücünü artırmak

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası “TSO “ ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, BAKKA Genel Sekreter V. Mehmet Çetinkaya, Bartın Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Dr. Şahin Baş ve Bartın YDO Uzmanı Zülal Bozdemir katıldı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık’ında ev sahibi olarak hazır bulunduğu toplantının ana gündem maddesi ise Resmî Gazete ’de yayımlanan karar ile Batı Karadeniz Bölgesi illerinden Bartın’ın, yatırım teşvik uygulamalarında 4. Bölgeden 5. Bölgeye yükseltilmesi oldu.

Yeni fırsatların önü açılacak

Bu gelişme, bölge genelinde yapılacak yatırımların daha avantajlı teşviklerle desteklenmesini sağlayarak, ekonomik büyüme ve istihdam açısından yeni fırsatların önünü açacak. BAKKA Genel Sekreter V. Mehmet Çetinkaya, toplantıda yaptığı bilgilendirmede, değişikliğin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılara değinerek değerlendirmelerde bulundu.

Bartın TSO Başkanı Halil Balık ise yaptığı açıklamada, “Odamızın uzun süredir ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler ve hazırladığı raporlarla bu değişikliğin altyapısı oluşturulmuştu. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yaptığımız çalışmalar, bu önemli sonuçla taçlandı. Bartın’ın üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve ekonomik dinamizmini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.