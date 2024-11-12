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HESİAD'dan bir ilk: Türkiye Barajları ve HES Zirvesi Ankara'da yapılacak

Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi 3-4 Aralık’ta düzenlenecek. Zirvede HES’lerin sürdürülebilir kalkınma ve arz güvenliği ön plana çıkacak.

Haber Merkezi
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HESİAD'dan bir ilk: Türkiye Barajları ve HES Zirvesi Ankara'da yapılacak
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ANKARA (EKONOMİ)

Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş İnsanları Derneği (HESİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi, 3-4 Aralık günlerinde sektör, bürokrasi ve iş örgütlerinin katılımıyla Ankara’da yapılacak.

Toplantıda, hidroelektrik santrallerin (HES) sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve enerji arz güvenliğine katkılarının ön plana alınarak tartışılacağı kaydedildi.

HESİAD’dan yapılan açıklamada, Enerji, Tarım Bakanlıkları, DSİ ve Elektrik Üretim A.Ş.’nin desteklediği toplantıya, EPDK ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İletim A.Ş.’nin yanında International Hydropower Agency-IHA’dan konuşmacıların yer alacağı kaydedildi.

Etkinlikte, HES yatırımları, yüzer GES ve pompaj depolamalı HES, hibrit santraller, finansman, mevcut HES’lerin rehabilitasyonu detaylı olarak tartışılacak.

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, zirvenin, yenilenebilir enerji alanındaki lider üretim kaynağı olan hidroelektrik santrallerin ve barajların önemini ve iklim hedeflerine ulaşmada sağlayacağı katkıları tekrar gündeme getirmelerine yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.

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