İş dünyası temsilcileri yeni Yatırım Teşvik Sistemini değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri, yeni Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme verilerinde gözlemledikleri üzere başta sanayi sektörü olmak üzere yatırım ve ihracatın desteklenmesine yönelik ihtiyacın arttığını belirterek, "Bu bağlamda, bugün paylaşılan yeni yatırım teşvik sisteminin de zamanlama açısından isabetli bir adım olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni teşvik sisteminin seçici ve odaklı bir yaklaşımla ele alınmasının iş dünyası adına sevindirici olduğunu kaydeden Olpak, "Özellikle yüksek teknolojili ve yüksek katma değer getiren projelerin önceliklendirileceğini anlıyoruz ki, bu da yerinde bir adım. Zira önümüzdeki dönemde ihracatımızı artırmamızın en önemli stratejilerinden birisi, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımların odağında şekillenecek." açıklamasını yaptı.

Olpak, DEİK olarak sıklıkla vurguladıkları yeşil ve dijital ekonomiye geçiş çalışmalarının da ekonomi yönetimimizin gündeminde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu iki kritik alanın desteklenmesine ayrı bir önem atfedilmiş olmasını önemsiyoruz. Finansman imkanlarının genişletilmesi, kurumlar vergisi indirimi, nakdi destek, istihdam destekleri, yatırımlar için arsa tahsisi gibi mevcut sistemdeki destek unsurlarının daha geniş şekilde yeni teşvik sisteminde yer alması iş dünyamız adına önemli bir kazanım.

Bir diğer önemli husus ise her yatırım projesinin desteklenmesi uygulanmasına son verilmiş olmasıdır. Genel teşvik sistemi kaldırılarak, hedef sektörlerin desteklenmesi uygulaması getirilirken, programlarda tanımlanmamış sektörlere yönelik yatırım desteklerinin kaldırılması kararı da kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi bakımından önemli bir adım. Zor bir konjonktürde gelen bu yeni yatırım teşvik sisteminin yatırım ve ihracatı artırarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmasını bekliyoruz."

"Sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli fırsatlar sunacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yeni yatırım teşvik sistemini ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Finansman ve istihdam desteklerinin artırıldığı, stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların önceliklendirildiği bu yeni sistemin sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırım kredilerine sağlanacak faiz ve kâr payı desteği, makine alımlarına yönelik nakdi teşvikler, yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya kadar ulaşan desteklerin, vergi indirimleri ve uzun vadeli SGK teşvikleri ile üretim ve ihracat kapasitesinin daha da güçleneceğini kaydeden Gültepe, "2030 yılı sonuna kadar sürecek olan bu sistemin ülkemiz yatırım ortamında önümüzdeki dönemde somut etkilerini göreceğimizi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gültepe, TİM olarak, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm kurumlarla bugüne kadar yatırım teşviklerinin geliştirilmesi konusunda sürekli temas halinde olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ihracatçılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini daima gündemde tuttuk. Bugün açıklanan yeni sistemle, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımları, öncelikli sektörler, deprem bölgesi ve cazibe merkezlerine yönelik teşviklerin yanı sıra, taşınma, makine ve ekipman destekleri de devreye giriyor. Bu bölgesel ve sektörel odaklı uygulamaların, yatırım ortamına güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz."

"Reel sektörün yatırım iştahını artıracak"

Anadolu Aslanları ve İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yeni yatırım ve teşvik sisteminin Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında önemli bir adım olduğunu belirterek, sistemin yatırım iştahını artıracağını kaydetti.

Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin iş dünyası için son derece kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Aydın, "Yatırım kredilerine yönelik 11,5 ila 18,4 puanlık faiz/kar payı desteği, yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan katkılar, ayrıca Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında öz kaynakla yapılacak makine alımlarına sağlanacak nakdi destekler, üretim odaklı sanayi politikalarının güçlü bir yansımasıdır." açıklamasında bulundu.

Aydın, "Bu kapsamlı destekler, özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını artıracak, üretim gücümüzü pekiştirecek ve ülkemizin küresel rekabetçiliğine büyük katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

“Yeni sistem, sanayicilerimiz için önemli fırsatları beraberinde getiriyor”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da yeni sistemin, Türkiye ekonomisinin mevcut dinamiklerini ve gelecek hedeflerini göz önünde bulunduran, daha seçici ve odaklı bir yaklaşımla tasarlanmış stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Özellikle Genel Teşvik Sisteminin sonlandırılması ve Hedef Sektörlere yönelik teşviklerin yoğunlaştırılması, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanma ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelme kararlılığının bir göstergesidir. Yeni sistem, sanayicilerimiz için önemli fırsatları beraberinde getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

KOBİ'lerin yeni sistemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerinin kritik öneme sahip olduğuna değinen Yıldırım, finansman desteği ve istihdam teşviklerinin KOBİ'lerin büyüme ve kapasite artırma iştahını canlandıracağını kaydetti.