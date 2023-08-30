İş dünyasından birlik ve beraberlik mesajı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda iş dünyası temsilcileri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Ulusumuzun övünç kaynağı

Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içinde yaşamamıştır, yaşayamaz. 30 Ağustos zaferin bağımsızlıktan asla vazgeçilemeyeceğini gösterdi. Türk milleti tarih boyunca her şeyi beraberlikle başarabilecek güç ve kararlılıktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı ulusumuzun övünç kaynağı, şanlı tarihimizin özel günlerinden birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Milletimizin, vatanına sahip çıkmaktaki gücü ve medeniyet yarışındaki azmi hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara bakarken büyük güç katmaya devam ediyor. Türk iş dünyası adına, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Askeri zaferin çok ötesinde

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 30 Ağustos’un büyük bir askeri zafer olmanın yanında, çağlar boyu ilham alınan bir azim ve kararlılık örneği olduğunu söyledi. Yorgancılar, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922 günü başlayan Büyük Taarruzun kesin zafere ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimiz için askeri bir zaferden çok daha öte ve büyük bir anlam taşıyor. O’nun yeni ve modern bir devlet yaratma vizyonunun fiziki altyapısını oluşturan bu zafer, kültür, medeniyet ve ekonomi alanlarında milletimizin elde edeceği zaferlerin de önünü açmıştır. Bugün bize düşen, bu azim ve kararlılıktan ilham almak ve tüm konularımızın çözümünde bu bilinçle çalışmaktır” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Zafer herkese örnek oluyor

Atalarımızın ülkemizin bağımsızlığı için verdiği mücadelede attığı her adım, milletimizin zaferinin sembolü olan her tarih, yıllar sonra bile yolumuzu aydınlatan birer meşale oluyor. 26 Ağustos’ta Kocatepe’de top sesleriyle başlayan ve 30 Ağustos’ta, umudun, inancın ve azmin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile yurdumuz topraklarını geri kazandık. Bugün, tam 101 yıl önce bir ulusun kaderini değiştiren bu büyük zaferin yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde mücadele eden Türk ordusunun, sayıca daha fazla olan işgalci güçlere karşı eşine rastlanmayacak bir kahramanlık göstererek kazandığı zafer, 101 yıl sonra hala 7’den 70’e bu ülkede üreten, çalışan, emek veren herkese örnek oluyor, ilham veriyor.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Atalarımızın mücadelesi ilham vermeli

Bazı günler var ki kim olduğumuzu hatırladığımız, bizi durağanlıktan kurtaran, silkeleyen, harekete geçiren… İşte bugün de şanlı tarihimizin o günlerinden biri. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi ilan ettiğimiz, tüm dünyaya varlığımızı kabul ettirdiğimiz 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü… Bugün, milletimiz için onur ve iftihar günüdür. 30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanı sıra, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Atalarımızın verdiği büyük mücadele, gösterdiği azim ve kararlılık bugün tarımdan sanayiye, eğitimden adalete tüm alanlarda hepimiz için ilham kaynağı olmalıdır. Bir asır önceki aynı inanç ve kararlılıkla hak ettiğimiz geleceğe ulaşabiliriz.