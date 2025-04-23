UKODER’in Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasında dış ticaret yapan bir çok kadınla iş birliktelikleri olanUKODER’in Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem AĞDAĞ “30 ülkede 3000’in üzerinde dış ticaret yapan kadınla işbirliği içerisinde olan UKODER; Türkiye’nin en geniş etki alanına sahip derneği. Yeni dönemde derneğimizi temsil edecek arkadaşlarımla birlikte bu etki alanını daha da büyütmek en büyük hedefimiz. Özellikle yeni pazarlar oluşturmak için çalışmalar yapmaktayız.” dedi.

Üç yıl boyunca UKODER yönetiminde yer alacak isimler

Yönetim Kurulu

- Başkan: ÇİĞDEM AĞDAĞ(İTS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği’nin Kurucusu)

- Başkan Vekili: AMİNE ARZU UĞUR (İletişim & Pazarlama Danışmanı)

- Başkan Yardımcısı: ÖZGÜL FÜSUN ÇEBİ YILMAZ(Çebi Gümrük Müşavirliği’nin Ortağı)

- Başkan Yardımcısı:ÖZLEM PEHLİVANOĞLU(Dış Ticaret & Lojistik Danışmanı)

- Genel Sekreter: HELİN BALLIKAYA GÜNDOĞAN(Gündoğan & Partners Avukatlık Ofisi Kurucu Ortağı)

- Sayman Üye: MELEK DALKIN(Açıkel Gümrük Müşavirliği’nin Kurucusu)

- SONNUR POLAT (Rüzgar Sigorta Arac. Hiz. A.Ş. Kurucusu)

- SELİN OBDAN( Obdan Sistem Yönetim Kurulu Üyesi)

- ELİF ABDULLAHOĞLU(Cargo-Partner İK Müdürü)

- SELMA CENGİZ(Teferruat Reklam ve Teknoloji Hizmetleri’nin Kurucusu)

- ESRA KENAN(Atahan Madde Dış Ticaret Direktörü)

- YILDIZ ARSLAN(Kibele Yapı Malzemeleri’nin Kurucusu)

- ESRA ÖZCAN(Kombucha 2200’nin Kurucusu)

- PERVİN ÇİMEN(Süreyya Trade Dış Ticaret’in Kurucusu)

- GÜLAY GÜNDÜZ BAŞALMAZ( Gull-Ay Tekstil’in Kurucusu)

- EBRU SULAR(Beray Cosmetics’in Kurucusu)

- SİBEL ASLAN COŞKUN(Real Global Cargo Dış Ticaret’in Kurucusu)

- ELİZ SİVRİDAĞ(Balgo Spoon Co.’nun Proje Müdürü)

Denetim Kurulu

- ALİ AKGÜL(Finans ve Borsa Danışmanı)

- HAMZA ERTEKİN(Mali Müşavir)

- ÇİĞDEM REİS GÜLEÇİN(Ezhar Danışmanlığın Kurucusu)

- AŞKIM SEDEF ARISOY(Başarı Yazılımın Kurucusu)

- AYNUR TANAYDIN(Metal Yapı Lojistik Direktörü)

- BİLGEHAN PALABIYIK DALAN(İTS YGM Raporlama Uzmanı)

- BERRİN AYDOĞAN(Mars Logistics İcra Kurulu Danışmanı)

- YURDAGÜL MERAL(Ramer International Trade Consulting Kurucusu)