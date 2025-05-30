İTO Başkanı Avdagiç: İç talebi soğutmanın bedeli sanayiciye yüklenmemeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın detaylarına dikkat çektiği ‘yeni yatırım teşvik sistemini’ sanayinin büyümeye katkısını ve desteklerin etkinliğini artıracak bir tedbir olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklama ile iş dünyasının Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyümesine ilişkin iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Avdagiç, “Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kâr payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler, üretime ve girdi maliyetlerine olumlu etki yapacaktır. İşletmelerin öz kaynakla yapacakları makina alımlarına, makina bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek verilmesi yatırımları hızlandıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Resmî Gazete’de yayımlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın detaylarına dikkat çektiği yeni yatırım teşvik sistemini, sanayinin büyümeye katkısını ve desteklerin etkinliğini artıracak bir tedbir olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Teşvik bölgelerinde yer alan illerdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetin karşılaması olumlu adımlar. Bununla birlikte sadece OSB’lerdeki firmalara değil, OSB dışındaki firmalara da teşviklerin verilmesi yararlı olacaktır. Çünkü organize sanayiler dışında da teşvik edilmesi gereken yaygın yatırımlar bulunuyor. Ayrıca inovasyona yönelik girişimlerin de özel ve güçlü bir teşvik mekanizmasıyla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“İç talebi soğutmanın tüm bedeli sanayiciye yüklenmemeli”

Bugün TÜİK’in açıkladığı ilk çeyrek büyüme verilerinin de bunu teyit ettiğini kaydeden Avdagiç, Türkiye ekonomisinin çeyreklik bazda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüdüğünü belirterek, “Büyüme tablosunda sanayideki yüzde 1,8, tarımda ise yüzde 2'lik gerileme ciddi sinyaller içeriyor. Aynı şekilde makina-teçhizat yatırımlarında da 1,8’lik daralma mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, “İhracatın yatay seviyede kaldığını, ithalatın yüzde 3 arttığını görüyoruz. İç talebi soğutmanın tüm bedeli sanayiciye yüklenmemeli. Büyüme kompozisyonumuzu sanayi ve ihracat ağırlıklı yapıdan uzaklaştırmamalıyız.” uyarısında bulundu.

Dezenflasyon programının hepimiz için ortak hedef olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, “Enflasyonun indirilmesi hepimiz için ortak hedef olmakla birlikte, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan sanayicinin ödediği maliyeti hafifletmenin artık elzem hale geldiğini ifade etmek isterim. Sanayi üretimini güçlendirecek her tedbir, dezenflasyon programına da güveni artıracaktır. Yatırımları ve ihracatçının rekabet gücünü artıracak politikaların hızla devreye alınmasını bekliyoruz. Enflasyonla mücadele reçetesinde sanayi üretiminin soluk alma kapasitesini güçlendirecek uygulamalara ağırlık verilmeli. Bilhassa tarım sektörünü yeniden büyüme patikasına yönlendirmekten vazgeçmemeliyiz. Enflasyonu baskılamak için ihracatı da baskılama yöntemi uzun vadede olumlu sonuçlar getirmeyecektir. Aynı şekilde sanayiyi soğutan bir dezenflasyon programı, enflasyonla mücadelenin tamamına zarar verecektir.” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, açıklamasında kredi piyasasında düzenleyici faaliyetlerle finansman açığının kapatılmasının enflasyonla mücadeleye katkı vereceğini de belirterek, “Bir gerek koşul olarak, enflasyonun altında kalan kurların cari denge üzerinde baskı yapmasına izin verilmemesinin önem taşıdığını da ifade etmek isteriz.” değerlendirmesine yer verdi.