Konukoğlu: Boykot ekonomik dengeye zarar verir
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu boykot çağrısına tepki gösterdi.
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Konukoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin üretimi, istihdamı ve ihracatı için var gücüyle çalışan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemde boykot, ülkemize ve ekonomik dengeye zarar verir" ifadelerini kullandı.
İş Dünyası