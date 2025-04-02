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Konukoğlu: Boykot ekonomik dengeye zarar verir

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu boykot çağrısına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Konukoğlu: Boykot ekonomik dengeye zarar verir
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GAZİANTEP

Konukoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin üretimi, istihdamı ve ihracatı için var gücüyle çalışan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemde boykot, ülkemize ve ekonomik dengeye zarar verir" ifadelerini kullandı.

 

 

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