  Memur-Sen'den toplu sözleşme açıklaması: Piyasa gerçeklerine uygun teklif bekliyoruz
Memur-Sen'den toplu sözleşme açıklaması: Piyasa gerçeklerine uygun teklif bekliyoruz

Kamu İşveren Heyeti’nin genel toplu sözleşmeye ilişkin ilk teklifini yarın açıklaması gerektiğini hatırlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işveren tarafına "piyasa gerçeklerine uygun" teklif çağrısında bulundu.

Memur-Sen'den toplu sözleşme açıklaması: Piyasa gerçeklerine uygun teklif bekliyoruz
Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti, Genel Toplu sözleşmeye ilişkin değerlendirmesini/ilk teklifini çalışma takvimine göre yarın '12 Ağustos'ta' açıklaması gerekiyor. Müzakere yapılabilmesi için teklifin yapılması gerekir. Yarın gelecek teklif; hem hizmet kollarında hem de genel toplu sözleşmede alınacak mesafeyi belirleyecektir. İşveren tarafı; kamu görevlileri için geçersiz, piyasa gerçekleri için yetersiz bir teklifle masaya gelmemelidir. İşveren Heyetinden beklentimiz; Türkiye’nin büyüklüğüne, kamu hizmetinin kalitesine, kamu görevlisinin birikim ve kıymetine uygun teklifle gelmesidir." ifadesini kullandı.

