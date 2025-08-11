Memur-Sen'den toplu sözleşme açıklaması: Piyasa gerçeklerine uygun teklif bekliyoruz

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti, Genel Toplu sözleşmeye ilişkin değerlendirmesini/ilk teklifini çalışma takvimine göre yarın '12 Ağustos'ta' açıklaması gerekiyor. Müzakere yapılabilmesi için teklifin yapılması gerekir. Yarın gelecek teklif; hem hizmet kollarında hem de genel toplu sözleşmede alınacak mesafeyi belirleyecektir. İşveren tarafı; kamu görevlileri için geçersiz, piyasa gerçekleri için yetersiz bir teklifle masaya gelmemelidir. İşveren Heyetinden beklentimiz; Türkiye’nin büyüklüğüne, kamu hizmetinin kalitesine, kamu görevlisinin birikim ve kıymetine uygun teklifle gelmesidir." ifadesini kullandı.