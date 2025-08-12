  1. Ekonomim
Hükumetin memur ve memur emeklileri için açıkladığı zam teklifini yeterli bulmayan Memur-Sen, 81 ilde yarın için eylem çağrısı yaptı.

6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrası hükümet ilk zam teklifini yaptı. Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026'nin ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam teklifinde bulundu. 2027 yılının ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için ise yüzde 4  zama teklifi yaplıdı.

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın  Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının hemen ardından teklifi reddettiklerini söyledi.

 Memur-Sen sosyal medya hesabından yapılan zammın ardından 81 ilde eylem yapacaklarına ilişkin çağrıda bulundu.Memur-Sen'den yarın için 81 ilde eylem çağrısı - Resim : 1

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin yaptığı teklifin 19 saniye bile düşünülmediğini söyleyerek teklifi ciddiyetsiz bulduklarını ifade etmiş ve "Kamu İşvereni bize sahayı işaret ediyor. Yarın Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacağız" demişti.

Eylem 81 ile genişletildi

Memur-Sen'den yapılan bir paylaşımla kamu görevlisi ve emeklileri 81 ilde eyleme davet edildi.  Hazırlanan afişte "Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme’de Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu ve gelirde adalet, ücrette denge sağlamayan #YetersizTeklifeHayır demek için 81 ilde eylemdeyiz." ifadeleri kullanıldı. 

