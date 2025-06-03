Mersin Sanayi Odası kurulumunda son düzlüğe girildi

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Sanayi Odası Platformu’nun haftalık olağan toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Oturumun açılış konuşmasını yapan platform başkanı Mahmut Arslan, gün geçtikçe imza veren isimlerin arttığını kaydetti. Yeni odanın sadece sanayinin ve ticaretin değil, kentin önünü açacağını aktaran Arslan, “Mersin Sanayi Odası'nın kurulması için yoğun çaba içerisinde olan iş dünyasına teşekkür ediyorum. Yeterli imza sayısının sağlanması için son düzlükteyiz. Yakın zamanda imza sayısını tamamlayacağız” dedi.



“Sanayicinin kümelenmesi kadar doğal bir süreç yok”

Sanayi ve imalat sektörlerinin uzun zamandır Mersin Sanayi Odası'nı arzuladığına dikkat çeken Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ise Mersin sanayisi odağında yeni bir oda ihtiyacı doğduğunu dile getirerek, "Kentimizde havayolu kargo taşımacılığı başladı, limanımız büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi bir kurumun doğru yönetmesi çok zor. Tarım ve turizmde ciddi bir kalkınma bekleniyor. Sanayi de bu ülkenin olmazsa olmazı. İSO 500’e giren 12 firmamız var. Bütün bunlara bir kurumun arka çıkması lazım. Biz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ayırmıyoruz, sanayi odasında kümelenme yaratmaya çalışıyoruz. Sanayinin ve sanayicinin derdini aynı ortamda paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.



“Azınlığın oluştuğu bir yerde, sanayiye odaklanmak zor”

Mersin Sanayi Odası’nın uzun zamandır arzulandığını belirten Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Veysel Memiş de şunları söyledi: “Mersin uzun zamandır bir ivmeyle büyüyor. MTSO’da bir dönem geçirdim. Azınlığın sanayiciden oluştuğu bir yerde, sanayiye odaklanmak çok zor. Farklı fikirler ve düşünceler olabiliyor. Sanayiye odaklanmak için farklı bir oluşumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Mersin sanayisi odağında yeni bir oda ihtiyaç olmuştur. Bu oluşum büyüyen Mersin'e ciddi katkılar sunacaktır.”



“Tamamlayıcı bir yapı oluşturacak”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Sait Kayan da “Mersin'de uzun süredir tartışılan bağımsız bir sanayi odası kurulumu, nihayet somut adımlarla hayata geçiyor. Sanayi odası, sanayicilerin daha etkin desteklenmesini ve Mersin'in Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyor” ifadesini kullandı.



Temsil gücü artacak

Mersin Sanayi Odası’nı Türkiye adına da stratejik bir gelişme olarak değerlendiren Aves Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin ise odanın sağlayacağı katkılardan bazılarını şöyle sıraladı: ‘Sanayide temsil gücünün artması, devlet nezdinde sanayicilere özel hizmetlerin alınması, yeni yatırımlar için teşviklerin daha etkili işlemesi, altyapı, ulaşım, liman gibi kritik sorunlara odaklanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde lobi gücünün artması, üretim ve ticaret dengesi arasında adil mekanizmaların kurulması, sanayiye özel uzmanlaşmış strateji yapılarının oluşturulması.’